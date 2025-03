Měla to být jen „demonstračka“. Tak vysvětloval Jiří H. (41) postřelení dítěte (13)! Pistolí střelil na kamaráda, kulka ale trefila jeho dceru do obou nohou. Státní zástupce teď u Krajského soudu v Plzni pro něho žádá sedm let vězení.

Vše se odehrálo loni v říjnu v plzeňské městské části Zábělá. Jiří H. přijel do chaty, která patřila jeho kamarádovi Michalu G. (33). Uvnitř pak čekal na jeho příchod.

„Jeho cílem bylo vystřelit na něj kvůli sporům do oblasti nohou. Když na něj vystřelil směrem k podlaze, střela se rozpadla o dlaždice a zasáhla dívku do nohou,“ uvedl státní zástupce Martin Rykl.

Kulka se totiž rozpadla na dvě části. Jedna trefila školačku pod levé koleno a lékaři ji museli vyoperovat. Druhá část střely pak zasáhla dívčino pravé koleno. Ještě teď má děvče na nohou viditelné jizvy. „Zranění si vyžádalo chirurgický zákrok a dívka se v nemocnici léčila týden,“ dodal Rykl.

Na dívku bych nevystřelil

Jiří H. u soudu prohlásil, že to byl úlet. „Mrzí mě, co se stalo, když je ta holka nevinná. Pos*al jsem to, to je jasný,“ řekl u soudu Jiří H.

„S Michalem jsme byli kamarádi. Nechával mě bydlet na své chatě. Den před tím jsem se dozvěděl, že mě s nějakýma blbečkama nahání, protože jsem se mu měl navážet do přítelkyně. Bral jsem to jako vyhrožování. Proto jsem si na něj počkal v chatě a chtěl jsem ho zastrašit,“ líčil Jiří H.

Prý jen demonstračka

Tvrdil, že nechtěl nikomu ublížit. „Byla to demonstračka. Seděl jsem v chatě a čekal. Když se otevřely dveře, zvedl jsem se ze židle, něco jsem zařval a vystřelil na zem vedle Michalovy nohy. Kdybych ho chtěl trefit, nebyl by to problém, stál ode mne asi dva metry. Nikoho jiného jsem neviděl. On zakřičel, že tam má dceru. Kdybych věděl, že ji tam má s sebou, nevystřelil bych,“ tvrdil Jiří H.

„Venku jsem viděl, že je zraněná. Chtěl jsem jet s nimi do nemocnice, že Michal řekl, že na mě zavolá policii. Tak jsem utekl a zbavil se pistole,“ dodal Jiří H. Policie ho pak za několik hodin zadržela ve městě.

Měj jsem to koupit já

„Když jsem odemykal první dveře, dcera si za mnou na zápraží hrála s kočkami. Pak jsem na chodbě otevřel druhé dveře a uviděl Jiřího,“ popsal Michal G. „Od boku uvedl ruku a ozval se výstřel. Přišel ke mně a řekl, že jsem to měl koupit já. Dcera plakala a viděl jsem, že je zraněná. Naložil jsem jí do auta a jel na policii,“ dodal Michal G.

Podle psychiatričky a psycholožky je drogově závislý recidivista Jiří H. vysoce nebezpečný pro společnost a jeho náprava je vysoce nepravděpodobná. Netrpí žádnou duševní chorobou a trestný čin jím spáchaný nebyl důsledkem duševního onemocnění. Už od dětství má také závažné poruchy chování. Nedokončilo ani sedmou třídu základní školy a utíkal z výchovných ústavů.