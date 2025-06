„Týdny tvrdé práce desítek lidí a je to tady. Vidím blikat světlo na konci tunelu!,“ raduje se Barbora Šišková, starostka malé obce na Bruntálsku.

Právě ona 100 tun zbytků z větrných elektráren či aut nafotila a vlastním tělem bránila vysypání asi 65 tun z dalších pěti přijíždějících kamionů. Ty místo sypání hnusu dostaly botičku.

Teď se může cítit jako vítězka. Stálou medializací a komunikací s českými i německými úřady dosáhla se spolupracovníky cíle. „Na čtvrtek a pátek jsou z Německa plánované prohlídky skládek. Zjistí, jakou technikou přijet, jak dlouho potrvá nakládka. Snad abych objednala sudy piva a koláčky,“ uvedla.

Místo firmy vláda

Z nelegálního navezení odpadu do Česka je podezřelá německá firma z Bavorska. Pochybení odmítla, pak skončila v insolvenci. Z Česka neodvezla ani gram odpadu. „Vzhledem k tomu, že recyklační firma do konce lhůty, která vypršela koncem května, odpad z Česka neodvezla, startujeme odvoz my,“ uvedla bavorská vláda.

Odpad navezený do Jiříkova lze považovat za vskutku rozmanitý. Kromě zbytků z větrných elektráren, kusů letadel, pytlů s elektroodpadem a autodílů zde ležely trekkingové hole a roztříštěný speciál Audi RS Q e-tron z Rallye Dakar. Na něm s tímto autem ještě před třemi roky závodila švédská závodní posádka Mattias Ektröm a Emil Bergkvist.

Leželo to i u Brna

Že si z Moravy a Slezska udělala podezřelá firma skládku, svědčí i to, že další stovky tun odpadu složila na okraji Brna, v Horních Heršpicích. Je ho tu dokonce víc než v Jiříkově. I tady by se měla o odvoz postarat bavorská vláda. „Mělo by k tomu dojít nejpozději do 10 týdnů,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Případ společně vyšetřují německé i české úřady, v kauze jsou dle Němců prozatím tři obvinění.

