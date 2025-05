Nestyděli se hrát na city lidí, kterým namlouvali, že vybírají peníze na onkologicky nemocné děti. Callcentra, která dva muži (28 a 33) z Ostravy zřídili, byla přitom podvodná a takřka osm milionů korun, které lidi neposílali, si strčili do vlastní kapsy.

Krajský soud v Ostravě za to dva podvodníky poslal do vězení na pět let a 4,5 roku. Oba už byli v minulosti trestáni. Podle obžaloby podvodná call centra v Opavě a Ostravě v letech 2022 až 2024.

Pod záminkou dobročinných sbírek údajně vylákali od více než 4000 lidí bezmála osm milionů korun. Další čtyři miliony se pokusili získat od dalších více než 2000 lidí. Zaštitovali se přitom pomocí pro onkologicky nemocné děti.

„Jednání nabouralo důvěru veřejnosti v dobročinnost a charitu jako takovou. Může to veřejnost odradit," řekla samosoudkyně Natálie Tognerová.

Jeden přijal, druhý se rozmýšlí

Za podvod jim hrozilo až deset let vězení. Rozsudek není pravomocný, jeden obžalovaný se ještě v jednací síni vzdal práva na odvolání. Druhý i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Video Video se připravuje ... Dva muži byli obvineni z podvodu za zřízení falešné sbírky pod záštitou dobročinné organizace. PČR

„Obžalované neodradilo ani to, že média už na podzim roku 2023 poukazovala na první podezření, že se může jednat o podvod. Jejich podnikáním se začal zabývat moravskoslezský krajský úřad. Dostali dokonce první pokutu ve výši 400 tisíc korun. V trestné činnosti přesto pokračovali, jen pod hlavičkou jiné společnosti,“ uvedla Tognerová.

Prý netušili důsledky

Oba podvodníci před soudem vinu přiznali. „Chtěl bych se omluvit všem poškozeným. Neuvědomil jsem si důsledky svého jednání. Budu se snažit vše napravit,“ řekl jeden z odsouzených.

Především seniory oslovovali s výzvou k finanční podpoře projektů Dopřej léčbu, Stromky štěstí a Anděl naděje. Vybírali si skutečné příběhy. U nich ale změnili jména potřebných a fotografie.