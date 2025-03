Hotelový dům Hlubina je skvrnou ostravského obvodu Jih. Bydlí tu nepřizpůsobivé rodiny, feťáci ale i ve strachu osamělí důchodci. Radnici i lidem je trnem v oku. Konečně se podařilo rozhýbat jednání s majitelem a řeší se, co s dalšími dvěma podobnými ubytovnami.

Hlubině na Horní ulici se obyvatelé Jihu raději obloukem vyhýbají. Jenže ne vždy je to možné. Přímo naproti přes koleje je zrekonstruované náměstí Jih, kde obvod pořádá různé kulturní akce, jsou tu obchody, pošta, kavárny i restaurace. I proto chce radnice dlouholetý problém konečně vyřešit.

Má zájem ubytovnu zrekonstruovat a zřídit v ní nové moderní byty. „Zintenzivnili jsme komunikaci s majitelem. Pracujeme na specifikaci záměru rekonstrukce, dispozic i služeb, které by uvnitř mohly fungovat. Pokusíme se zprostředkovat jednání mezi majiteli a budoucími pronajímateli,“ říká místostarosta Radim Ivan.

Často tu tekla krev

Policie na Hlubině zasahuje často. Obzvlášť drsný tu byl rok 2023, kdy došlo v budově k několika vražedným útokům. Žena (†25) měla po hádce na Valentýna zavraždit partnera (†45), který ji údajně dlouhodobě týral. Ve vazební věznici se pak oběsila.

Na podzim téhož roku tady brutálně zaútočil agresor (38) na tři lidi. Mstil se družce za udání na policii kvůli loupeži. Muž ji zmlátil, dalšího svědka loupeže chtěl vyhodit z balkonu a třetího muže, který s tím neměl nic společného, navždy zmrzačil.

Na ubytovně údajně kolují i drogy, má být plná štěnic a kolem se potuluje zevlující mládež.

Hlídají to strážníci

Problémy bývají i na hotelu DMH, který má stejného majitele jako Hlubina. „Chce objekt rovněž rekonstruovat, město je připraveno být součinné, projekt podporujeme,“ informoval Radim Ivan.

Třetí „do party“ ubytoven, Soiva v Zábřehu, je ale největším oříškem. Majitel s radnicí nemluví. Tak tu aspoň městská policie zřídila nové kontaktní místo.

„Hlídka bude v okolí ubytovny fyzicky přítomna vždy od 7 do 8 hodin, poté od 13 do 15 a rovněž od 22 do 23 hodin,“ vzkázali strážníci.

