Obyvatelé „domu hrůzy“ Hlubina v Ostravě-Hrabůvce jsou ze zdejšího života zvyklí na ledacos. Ovšem brutalita, s jakou tu vyváděl Vojtěch Studnička (37), otřásla i jimi. Muž jde za pokus vraždy dvou lidí a zmlácení expartnerky »do chládku« na 17 let.

Jako rozzuřený šílenec vtrhl loni v listopadu do pokoje na nechvalně proslulé ubytovně Hlubina. Zamířil neomylně ke své bývalé družce, které se chtěl pomstít, a přinutit ji ke stažení trestního oznámení za loupež. Začal ji bít hlava nehlava.

„Napadl ji opakovanými údery pěstí do hlavy a po jejím upadnutí na zem kopy do celého těla,“ popsala státní zástupkyně Barbora Zajícová.

Boj o život 20 metrů nad zemí

V útoku na ženu se snažil Studničkovi zabránit její spolubydlící a nájemce pokoje. Subtilní muž neměl proti agresivnímu vazounovi šanci. Útočník ho dobil pěstmi k zemi, kde mu přidal několik kopanců a ještě mu šlapal na hlavu.

Pak si všiml, že se na balkoně schovává další muž, svědek oné loupeže. Studnička ho chtěl z balkonu ve výšce asi 20 metrů vyhodit! „Zvedal ho ze země ve snaze jej přehodit přes zábradlí,“ pokračovala žalobkyně. Napadený se zachránil křečovitým držením se zábradlí a zapřením se nohou.

Doživotně zmrzačen

Snahu o shození muže z balkonu Studnička vzdal a vrátil se do pokoje. Předtím napadený muž ležel na zemi, ale hýbal se. Agresor se na něj vrhl znovu. Kopal, bil, šlapal. Pak se muž přestal hýbat. „Tak jsem tě zabil, ty mr*ko,“ zasyčel.

Napadený sice přežil, ale s doživotními následky. Je odkázán na nepřetržitou péči, sám se už o sebe nepostará. Přitom on jediný z napadených tří lidí nefiguroval v případu loupeže ani jako svědek.

Hrozil mu výjimečný trest

U soudu Vojtěch Studnička převážně mlčel. Vypovídat odmítl už v přípravném řízení. Poprvé se rozmluvil, až když mu byla přednesena možnost prohlásit vinu. Bezcitný skorovrah toho využil.

„Je mi to líto,“ hlesl, ale v soudní síni mu to v tu chvíli věřil málokdo. Přestože nakonec nikdo z napadených naštěstí nezemřel, masakr s šílenými následky soud muži „osolil.“ Studnička jde za katr na 17 let, rozsudek je pravomocný.