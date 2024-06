Bylo letní odpoledne 11. srpna loňského roku, teploměr ukazoval 26 °C. To největší horko, ale zažila Zoja G. až poté, co se vrátila po 14. hodině do svého bytu. Okamžitě na ní zaútočil Vítězslav Š., který ji mlátil paličkou na maso.



Bodal do krku a tváře

Vyděšená žena ze sebe dokázala vypravit jen otázku: „Víťo, co jsem ti udělala?“ Násilníka to na chvíli zastavilo. Zraněná žena toho využila a vyběhla ven. To agresora zřejmě rozlítilo. Vytáhl nůž, dostihl ji a čtyřikrát do ní bodl. „Třikrát do oblasti krku a jednou do tváře,“ upřesnila soudkyně Jaroslava Bartošová.

Pak násilník hrozivě zasyčel: „Dej mi peníze, nebo tě zabiju!“ Sebral jí peněženku i s platební kartou a nutil ji, aby mu vyzradila PIN. „Vzhledem ke svým zraněním ale nebyla schopná mluvit, kombinaci mu ukázala jen na prstech, ale falešnou. Když se obžalovaný pokusil peníze z bankomatu vybrat, neuspěl,“ pokračovala soudkyně.



Bez lítosti

Pobodaná žena se mezitím odpotácela několik desítek metrů ulicí dál, kde shodou okolností procházela dvojice policistů. Profesionálním zákrokem ji zachránili život. Gaunera vzápětí zadrželi.

„K činu se nedoznal, neprojevil lítost, poškozené se neomluvil, ani nenahlásil její zranění. Není tam žádná polehčující okolnost. Navíc je třeba zmínit, že v minulosti už strávil ve vězení téměř 12 let. Mimo jiné přiložil nůž na krk prodavačce a pak i prodavači. Je mimořádně společensky nebezpečný,“ upozornila soudkyně.

Vítězslavu Š. hrozil trest 15 až 20 let vězení. Soudkyně stanovila jeho výši v horní sazbě, poslala ho na 18 let do věznice se zvýšenou ostrahou. „Navíc musí uhradit zdravotní pojišťovně náhradu 103 635 korun,“ dodala. Rozsudek zatím není pravomocný, jak obhájce, tak i státní zástupce si ponechali lhůtu na případné odvolání.

