„Rozpočet na příští rok má Ostrava nižší než loni, proto tlačí na úspory, což je fajn. Ale vedení města by mělo jít příkladem, musí začít šetřit u sebe. A pan primátor si koupil auto za tři miliony korun s ledničkou na šampaňské, přitom jeho předchůdcům stačil vůz za třetinovou cenu,“ upozornil podle serveru novinky.cz při jednání o rozpočtu na rok 2025 bývalý ostravský primátor a současný opoziční zastupitel z hnutí Jdeto!!! Tomáš Macura.

Primátor Dohnal nákup hájí tím, že se vozový park za doby primátorování Tomáše Macura neobnovoval a nyní je to už nutné. „Dostihlo nás to, že předchozí vedení města autopark neobměňovalo. Auta zestárla, jejich provoz se prodražoval,“ uvedl na zastupitelstvu.

Lednička? Bez komentáře!

Vůz podle něj nebude využívat jen on. „Slouží na dálkové trasy a k reprezentativním účelům. Co se týká té ledničky na šampaňské, tak to raději nebudu komentovat,“ dodal Dohnal.

Primátor uvedl, že obnova vozového parku magistrátu se nyní bude dělat postupně. „Tedy tak, jak tomu mělo být i v předchozích letech,“ podotkl.

Rozpočet Ostravy byl letos nejvyšší v historii a to 14,7 miliardy korun pro příští rok si zastupitelé odhlasovali jen o něco nižší rozpočet 14,4 miliardy.

VIDEO: Šéf dopravní policie v Hráčích: Vyšší rychlost na dálnicích jsme rozporovali. Jak si vede policejní Ferrari a proč je v Česku lepší nulová tolerance alkoholu?

Video Video se připravuje ... Šéf dopravní policie v Hráčích: Vyšší rychlost na dálnicích jsme rozporovali. Jak si vede policejní Ferrari a proč je v Česku lepší nulová tolerance alkoholu? hrc, Fameplay Live/Blesk, Vera Renovica