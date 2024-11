Jedle bělokorá pochází ze zahrady u rodinného domu manželů Koběrských z Ostravy-Svinova.

„Vysadil jsem ji v roce 2000, jak jsme dostavěli dům a sázeli jsme první stromy na zahradu. Zprvu to byla sazenička 40 cm vysoká, ale rostla velmi rychle. Kořeny se napojila na studnu. Za 25 let vyrostla až do 12 metrů,“ vylíčil Jiří Koběrský (73).

Video Video se připravuje ... Na Masarykovo náměstí v Ostravě dorazila vánoční jedle. Michal Charbulák

Časem jedle přerostla manželům „přes hlavu“, lépe řečeno přes dům. „Chtěli jsme ji taky někdy vidět nazdobenou. Tak jsem ji přes datové schránky nabídl úřadům v Ostravě a okolí. Magistrát Ostravy se přihlásil první, což mi jako rodákovi z Ostravy-Radvanic ulehčilo rozhodování,“ dodal Koběrský.

Start na třetí listopadovou sobotu

Adventní trhy začnou už v sobotu 23. listopadu. Roztočí se také vyhlídkové kolo a dětský kolotoč. Naplno se vše rozběhne o týden později. V první adventní sobotu 30. listopadu se na Masarykově náměstí, hlavní scéně Ostravských Vánoc, slavnostně rozsvítí vánoční strom a odstartuje i hudební program.

„Jsme rádi, že se nám podařilo domluvit známá jména, čekají nás například koncerty Davida Kollera, Bena Cristovaa, Hany Holišové, Davida Krause, Ondřeje Rumla či kapely Buty,“ přiblížila náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.

Letos „pojedou“ čtyři scény

Ostravské Vánoce budou letos probíhat v centru města na čtyřech scénách. Kromě „Masarykáče“ to bude náměstí Edvarda Beneše, kde se bude veřejně zdarma bruslit na vánočním kluzišti, dále Jiráskovo náměstí s Dětskou scénou, tedy kolotočem, zvířátky či dřevěným betlémem s novými figurami. Čtvrtou scénou je Prokešovo náměstí u Nové radnice, kde proběhne oblíbená akce Česko zpívá koledy.

„Letošní program je navíc rozšířen o charitativní projekt DobroKelímky. Zálohované kelímky v hodnotě 50 korun mohou lidé darovat do tzv. DobroKošů. Jsou upraveny tak, aby si darování užili i malí návštěvníci,“ uvedla za pořádající organizaci Černá Louka ředitelka Miriam Lehocká.