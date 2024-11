Přestárlý vozový park v České republice způsobuje problémy spotřebitelům, obchodníkům i životnímu prostředí

Seminář moderoval viceprezident HK ČR Tomáš Prouza. Účastníci semináře hovořili o rizicích pokračujícího stárnutí tuzemského vozového parku, které komplikuje život jak spotřebitelům, tak institucím, které se účastní obchodu s ojetými automobily od jejich prověřování, přes obchod, financování až k pojištění. Seminář spolupořádala Asociace obchodu ojetými automobily (AOOA).

„Prodražování nových aut nutně vede ke stárnutí vozového parku. Proto jsme se v Evropě zasadili o to, aby nová emisní norma Euro 7 neznamenala zpřísnění emisních limitů proti stávající normě Euro 6. Díky tomu nedojde k prodražení nebo rovnou omezení výroby těch nejmenším a nejlevnějších modelů aut. V dalším kroku budeme nyní usilovat o to, aby sedmadvacítka v příštím roce neuplatňovala sankce vůči automobilkám, které neprodávají dostatečný podíl elektromobilů,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Podle MPO je ve světle současné situace evropského a zejména německého automobilového průmyslu mimořádně důležité každé opatření, které pomůže zachovat vývoj i výrobu aut v tuzemsku i udržitelný provoz na silnicích. „Úkol našeho rezortu je především snižovat byrokratickou zátěž a využívat nástroje, jako byl Národní plán obnovy, díky němuž jsme podpořili rozvoj elektromobility. I touto cestou napomůžeme obnově autoparku a oživení sekundárního obchodu, aby se našim spotřebitelům vyplatilo dát přednost novějším, bezpečnějším vozům na domácím druhotném trhu oproti dovozu toho nejstaršího, co dnes jezdí po Evropě,“ řekl s odkazem na závěry semináře vrchní ředitel sekce hospodářství z Ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

„Pokračující stárnutí českého autoparku způsobuje sekundárnímu trhu řadu problémů. Na našich silnicích jezdí miliony aut starších deseti nebo i patnácti let. To netěší spotřebitele, ale ani profesionální a férové prodejce – starší ojetiny jsou zdrojem reklamací, přinášejí problémy při kontrolách státních orgánů, vyžadují po zákaznících vysoké investice do oprav,“ uvedla generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings (člen AOOA) Karolína Topolová. „Potřebujeme tuzemský autopark rychle začít omlazovat, pokud se nechceme stát z hlediska stáří aut na silnicích absolutními evropskými rekordmany. Ideální cestou by byla aktualizace emisních poplatků, které pokrývají pouze vozy plnící emisní normy EURO 0 až EURO 3, přitom příští rok již přijde norma EURO 7. Poplatky se tedy nyní týkají jen aut starších 16 let, a to nikoho od dovozu ojetin ve věku deset až patnáct let neodradí,“ zdůraznila Karolína Topolová.

Přispívat obnově vozového parku chtějí i členské instituce České leasingové a finanční instituce. „Vozový park v České republice patří k nejstarším v EU. To má vliv nejen na emise z dopravy, ale také na bezpečnost provozu. V rámci ČLFA si uvědomujeme odpovědnost v této oblasti a snažíme se zachovat dostupné financování nových vozidel i kvalitních ojetin tak, abychom přispívali k obnově domácího vozového parku i v době zvýšené ekonomické nejistoty. Na financování je dnes pořízena polovina všech nových automobilů v Česku a jejich podíl roste. Zároveň je klíčová role operativního leasingu, který vytváří kvalitní portfolio mladých ojetin za dostupnější cenu,“ uvedla Jana Hanušová předsedkyně představenstva České leasingové a finanční instituce (ČLFA).

„Z výsledků vlastních analýz vyvozujeme, že v celkově uváděném počtu registrovaných vozidel může být chybně započítán větší počet vozidel starších 24 let a minimálně 11 let evidovaných jako nepojištěná vozidla. A přestože nám data ukazují, že stáří vozového parku může být po odečtení těchto vozidel nižší, stále je dobré mít na paměti, že nejmenší rizikovost škody sledujeme u nových vozidel. Zájmem všech by proto mělo být postupné omlazování vozového parku,“ poznamenal výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Společnost Cebia se zároveň domnívá, že údaj o stáří vozového parku, který skutečně můžeme potkat na silnicích, je částečně zkreslený. „Ačkoli stáří vozového parku v kategorii osobních vozidel vykazuje v Česku alarmující číslo, zjistili jsme, že realita není zase tak špatná. Datoví analytici Cebia spočítali z dat vozidel, která jezdí na STK, že průměrné stáří osobních aut v provozu je nižší a dosahuje jen 13,79 let, což je o 2,62 let méně, než je uváděné průměrné stáří registrovaných aut. Významnějším zjištěním však je, že polovinu všech kilometrů najetých osobními vozidly za rok najedou auta do 8 let stáří. Česká republika ale vykazuje více aut na jednoho obyvatele, než je průměr Evropy. Průměrné stáří vozového parku bohužel zhoršuje skutečnost, že při zakoupení nového vozu do rodiny si Češi nechávají stávající starší auta jako další auto do rodiny a stává se, že ho prakticky neprovozují nebo s ním ani nejezdí na STK,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která provádí odborné analýzy v oblasti automotive.

Se závěry semináře souhlasí i Hospodářská komora. „Vysoký průměrný věk vozového parku v Česku zhoršuje bezpečnost automobilového provozu i životní prostředí. Hlavním problémem je pokračující dovoz velkého množství ojetin starších deseti let. Je proto nejvyšší čas aktualizovat ekologické poplatky za dovoz starých ojetin a více motivovat zákazníky, aby raději volili bezpečnější vozidla,“ uzavřel viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza, který seminář moderoval.