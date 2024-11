Peugeot Radka Rusnioka (27) z Vendryně se stal na Slezském Těšínsku kuriozitou. Auto se jako jediné v celé oblasti, kterou záplavy nijak citelně nezasáhly, zřejmě zalíbilo rozbouřené Olši a vzala si ho sebou. Později muž zjistil, že mu ho řeka „přeparkovala" do areálu Třineckých železáren. Teď mu zamával naposledy.

„Před pár dny ho odvezla odtahovka do šrotu,“ řekl smutně, k byť staršímu, ale oblíbenému rodinnému vozu. Pátral po něm pomocí sociálních sítí a pomohlo to. Olše ho „vyplivla" na ne zrovna frekventovaném místě. „Prostě něco modrého na břehu ve křoví,“ hlásili mu lidé.

Když se pan Radek v peugeotu dostal, zachránil z něj jen techničák. Pak musel čekat, než mu Olší ohlodanou káru pomohou dostat na přístupné místo hasiči. „Doma jsem dostal vyčiněno, že jsem auto včas někam nepřeparkoval, ale ono to fakt nešlo,“ líčil.

Tři dny čekal v práci

Ten den byl v práci. „Když jsem jel na šichtu, řeka Tyrka byla malým potůčkem. Jenže k večeru se rozpršelo, změnila se v řeku, spojila se s Olší a začalo být zle. S kolegou jsme utíkali z dílny a už jsme měli vodu po kolena, strašně rychle to stoupalo,“ popisoval.

„Chtěl jsem auto zachránit, ještě jsem do něj sedl, ale odjet už nešlo. Kolegovi ho voda hodila do křoví, mně ho odnesla. Nato jsem tři dny zůstal v práci. Jednak jsem pomáhal řešit povodňové škody, jednak jsem byl špinavý a celý od bláta. Čekal jsem, než mi dovezou čisté oblečení, abych vůbec mohl do autobusu,“ podělil se o osudný okamžik.

Pan Radek však nad ztrátou oblíbeného vozu nezoufá. „I když jsme ho neměli pojištěný, ve srovnání s tím, co se stalo lidem na Bruntálsku a Jesenicku, jde v mém případě o banalitu,“ dodal.

VIDEO: Opava pod vodou: Takhle ji zasáhly povodně 2024 (15.9.2024)

