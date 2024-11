Zpět

Miroslav Hrúzik (73) z Krnova je pyšný na to, jak precizně svou chatu v Zátoru na Bruntálsku postavil. Velké vodě odolala! Zatímco on řeší jen zničenou zahradu a plot, sousedé jsou na tom mnohem hůř. Zprava zůstalo po domě jen kamení, zleva je na stavení patrná rozsáhlá devastace. Ještě záhadnější je osud skleníku, kolem něj se drala dravá řeka a on je bez škrábance!