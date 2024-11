„V noci mě manžel budil, že už to vypadá hodně špatně, že už se řeka vylila. Vzali jsme oblečení a další menší věci a odjeli. Naštěstí jsme měli kam, k rodině. Nábytek zůstal, tak jak byl. V noci v tom zmatku už nebylo jak ho stěhovat. Já navíc věřila, že to nebude tak zlé,“ vylíčila Kristýna Horňáková.

Dům stojí na samém okraji obce a je téměř nejblíž řece Opavě. Proti povodni je nepojistitelný. „Je už starší, chtěli jsme ho kvůli rodině opravit. Přízemí bylo teprve před dvěma lety zrekonstruováno a teď to úsilí a práci zničila voda,“ dodala maminka dvou dětí, malého Honzíka (1) a autistické Sofinky.

Strach ze zimy

Péče o dcerku se stala náročnější. Dřív se máma naplno věnovala dětem, dnes řeší, zda bude mít vůbec na základní potřeby. Sofince byly přerušeny terapie, které jí pomáhají. Aby byla stále v kontaktu s „vnějším“ světem, vozí ji do denního centra, ale placeného. Táta, zedník Jan, proto dře, jak se dá.

„Skoro všechny peníze dáváme do opravy domu. Zima se blíží a máme obavy, co to s domem udělá. Vevnitř máme stále skladiště. Tu v obýváku máme aspoň dva koberce, ať si mají děti kde hrát,“ hlesla Kristýna Horňáková.

„Jediná Sofinka měla z vody upřímnou radost. Miluje vodu,“ usmála se ustaraná máma.

O autismu dlouho nevěděli

Diagnózu, těžkou poruchu autistického spektra spojenou s ADHD, lékaři Sofince definitivně určili před rokem. Dlouho se chovala poměrně běžně ke svému věku. Zvláštních projevů si všimla rodinná známá, která má s podobnými dětmi zkušenosti. Holčička musí na nemoc brát tlumicí léky. Mladšího brášku Honzíka toleruje, ale nevyhledává ho.

Pomůžete rodině?

Na pomoc Horňákovým byla založena sbírka na platformě Donio. Vybraná částka bude použita na koupi nového nábytku, spotřebičů, kuchyňské linky, podlah, obložek, dalšího vysoušeče a potřebných materiálů k opravě domu a statického zpevnění.

VIDEO: Obec Kunov na Bruntálsku, kde žije 93 lidí, po záplavách připomíná skládku. (září 2024)

Video Video se připravuje ... Obec Kunov na Bruntálsku, kde žije 93 lidí, po záplavách připomíná skládku. Karel Janeček