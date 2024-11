Letos v létě oslavila s rodinou logopedka z Krnovské nemocnice Pavlína Prejdová (35) deset let v rodinném domě v nedalekých Branticích. Když vtrhla do domova povodeň, cítila nefalšovaný strach o děti. Manžel se pustil do záchrany rodiny, žena v návalu emocí fotila!

„Náš dům leží 300 metrů od řeky Opavy. Věřili jsme, že k evakuaci není důvod. Podle pamětníků při povodních v roce 1997 tady voda dosahovala jen k zahradám. Plnili jsme pytle s pískem, přeparkovali auta na vyvýšený svah a chodili se dívat, jak hladina v řece stoupá,“ zavzpomínala Pavlína Prejdová.

Ačkoli měla rodina připravené evakuační zavazadlo, stále byla přesvědčená, že se jim to nejhorší vyhne. „Po setmění vypadla elektřina. Slyšeli jsme sirény. Také vítr a déšť vydávaly divné zvuky. Strašidelná noc. Ale voda byla od nás pořád daleko. Ráno jsem však nevěřila svým očím,“ pokračovala lékařka.

Manžel hrdina

Voda dům obklopila. Manžel Pavel otevřel hlavní vchod. „Bylo jasné, že tudy neprojdeme. V silném proudu by nás to strhlo a možná zabilo. V tu chvíli jsem cítila strach. Hlavně o naše dvě děti,“ líčila Pavlína Prejdová. Naštěstí šlo uniknout zadním vchodem, kde byl proud menší a hladina níže.

„Nejdřív manžel oba syny přenesl v náručí do bezpečí, pak se vrátil pro mě. Nesl mě na zádech. Sousedé sledovali, jak nás nosí přes zaplavenou zahradu,“ popsala logopedka. Plná adrenalinu záchranu částečně vyfotila. „Poznali jsme strach, ale také zjistili, že spolu zvládneme vše,“ uzavřela.

Postarali se sousedé

Čtyřčlenná rodina v prvních okamžicích po záplavě zakotvila u sousedů, které ani pořádně neznali. „Viděli, jak tam s malými dětmi bezradně stojíme před zaplaveným domem, tak nám hned nabízeli přístřeší. Byli zlatí. Moc si vážíme toho, jak se o nás postarali,“ řekla vděčně Pavlína Prejdová.

Po sousedské výpomoci se Prejdovi stěhovali do malého bytu u tety v Bruntálu. Pak se zkusili vrátit do podmínek rozmáčeného domova. Bez topení se to dalo zvládnout jen na patře za příznivého počasí. Čekáme na nový kotel a přemýšlíme, co dál,“ dodala lékařka, která s rodinou nyní bydlí v náhradním ubytování v Krnově.

Rodinný kocour, kterého rodina při útěku nenašla, povodeň přežil schovaný na nejvyšším místě téměř po strop zatopené garáže.

Dvaapadesát zaměstnanců nemocnice přišlo při povodni o bydlení, další třetina praocovníků má poničený majetek. Nejhůře postižení našli dočasné útočiště na ubytovně. Právě pro ně nadační fond Pavla Novotného připravil veřejnou sbírku, aby veřejnost mohla podpořit opravu jejich domů a bytů. Sbírka potrvá do konce listopadu.

číslo účtu je: 347540452/0300

VIDEO: Rybářství, které rodina Žalákových z Vrbna pod Pradědem, budovala tři generace, vzala voda.

Video Video se připravuje ... Rybářství, které rodina Žalákových z Vrbna pod Pradědem, budovala tři generace, vzala voda Karel Janeček