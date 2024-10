Rudolf Literák byl před historicky prvním zákrokem tohoto typu na Klinice úrazové chirurgie a ortopedie porubské nemocnice v perfektní kondici. Až na obě své kyčle, kvůli nimž trpěl nesnesitelnými bolestmi půl století.

„Problém s klouby jsem měl od dětství. I když mi lékaři zakázali jakýkoliv pohyb, neposlouchal jsem je. Neudělal jsem dobře,“ říká Rudolf Literák, který se unikátnímu zákroku podrobil jako první. Teď už si jen pochvaluje, jak se mu ulevilo.

Už se vyspí

„Pár dnů po operaci necítím žádné bolesti, cítím se fantasticky, a hlavně se už v noci vyspím, což byl předtím kvůli ukrutnému utrpení veliký problém,“ pochvaloval si během rekonvalescence. Po operaci prošel ještě standardní lázeňskou rehabilitační léčbou.

Věří, že po ní bude žít plnohodnotný život bez bolesti. „Jsem opravdu vděčný docentu Doušovi za to, že zvolil takový postup a moc děkuji personálu „ára“ i klinik, na kterých jsem ležel, za perfektní přístup.“

„Rozhodli jsme se, že kyčle vyměníme najednou v jedné anestezii proto, jak by byla problematická pooperační rehabilitace. Pacient by trpěl výraznými bolestmi neoperované kyčle, které by mu v ní bránily,“ vysvětlil přednosta kliniky docent Pavel Douša.

Co je to nekróza

„Jde zde o stav, při němž dojde k poruše cévního zásobení hlavice, kost odumře a vlivem tlaku se také zbortí. Výrazně to urychlí artrotické změny v kloubu s následnou silnou bolestí obou kyčlí,“ přiblížil předoperační stav docent Douša.

Připraveni jsou další adepti na stejný operační výkon. Ten ale rozhodně není vhodný pro každého. „Tento postup bude standardní pro ty pacienty, kteří mají nekrózu obou hlavic nebo těžkou artrózu kyčle, ale jinak jsou v dobré fyzické kondici,“ upozorni Douša.

