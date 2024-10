Vždy, když byla Lucie Jáněová těhotná, lékaři ji ujišťovali, že je dítě v pořádku. Prvorozené Natálce se začaly kupit zdravotní problémy, když jí byl rok. U Kristýnky bylo vše v pořádku až do jejích 2,5 let. Rodiče si mezitím ve víře, že druhorozená dcera je zdravá, pořídili i třetí dítě, syna Lukáška.

„Všichni tři ale skončili na vozíku s úplně stejnou diagnózou – mozková obrna s přidruženými zdravotními problémy,“ klopí zrak Lucie.

„Byli jsme na genetických testech, nikdy se žádné problémy neodhalily u nás, ani během těhotenství u dětí,“ dodal její partner Martin Fedák.

Mimo domov

Oba se o děti starají nepřetržitě. Do práce nemohou. Dům dětem po velkém úsilí zařídili tak, že v něm je vše bezbariérové, včetně na míru upravené koupelny či nábytku. V půlce září se ale přihnala velká voda. „To byla půlhodina, kdy ulici zaplavila voda až do výše 80 cm a vlítla do baráku,“ popsali.

„Bahno bylo všude. Vzalo to spotřebiče i skříně na míru, dělané tak, aby se mohly děti pohybovat. Všechny tři musely k příbuzným, abychom mohli uklízet. Stále sice uklízíme, ale děti už se vrátily. Nezvládly být mimo domov dlouho,“ hlesla Lucie, která s partnerem vše buduje od začátku.

Nejprve sháněli „jen“ auto

Za příspěvek na auto 200 tisíc od státu partneři sehnali starší minivan, největší, který se za tu cenu dal pořídit. „K lékařům vozíme děti zvlášť,“ řekl Martin Fedák. Výstupy a nástupy dětí nejednou končily úrazem.

Proto rodiče založili sbírku na větší auto, ideálně s úpravami pro handicapované. „Netušili jsme, že nám velká voda poničí stávající auto a hlavně i dům,“ dodal táta dětí. Rodinu můžete v těžkém údělu podpořit ZDE

Všem rozumí, ale...

Natálka – je na vozíku od tří let. Má nefunkční ledvinu i střeva. Neumí číst, psát ani mluvit. Vyžaduje péči 24 hodin denně. Jde o veselou, citlivou dívku, která přesto všemu, co se kolem děje, rozumí. Miluje návštěvy a výlety.

Kristýnka – Do dvou a půl let zcela zdravá, chodila, mluvila, hrála si. Zničehonic jí „vypnuly“ nohy a její stav se zhoršil. Nečte, nepíše, ale všemu rozumí a dokáže říci pár slov. Miluje hokej. Nechybí na žádném domácím zápase extraligových Vítkovic.

Lukášek – Že je něco špatně, se u něj zjistilo ve třech měsících. Stejně jako Natálie potřebuje nepřetržitou péči. Má převrácené klouby na rukou, ale snaží se je používat. Lidem kolem sebe rozumí, ale nedokáže mluvit. Je fandou fotbalového Baníku.

Mozková obrna postihuje motorické oblasti mozku v raném stadiu vývoje, důsledkem jsou zejména poruchy hybnosti. Způsobuje ji zejména nedostatečné okysličení mozku v době těhotenství a porodu. Není dědičná.

VIDEO: Mozková obrna u dětí nemusí být vždy překážka při vzdělávání.

Mozková obrna u dětí nemusí být vždy překážka při vzdělávání. Videohub