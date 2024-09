Obec Zátor na Bruntálsku je po povodních jednou z nejvíce zasažených. Ve středu tu poslaly bagry k zemi první domy, které statik nařídil demolovat. „Ty následky jsou katastrofální. Dnes máme sedm dní po povodni, ale stále jsou některé části zatopené. Děláme, co můžeme,“ popisuje místostarostka Jiřina Míčková ve videu na facebookové stránce obce práci krizového štábu, jehož vedení na ni připadlo. Uvedeno je tu i číslo účtu obce.

Starostka Sýkorová totiž přes výstrahy meteorologů odjela necelé tři dny před povodní na dovolenou. „Když jí volali, že je povodeň, ať se vrátí, řekla, že se nevrátí, že dovolená stála 150 tisíc. Upřednostnila osobní zájmy před zájmy lidí, vykašlala se na ně,“ uvedl pro Blesk.cz jeden z místních.

Starostka je na lodi u Asie

Redakce Blesk. cz starostku kontaktovala. „V úterý 10. září jsem odletěla na dovolenou do Asie, kterou jsme od jara plánovali. Nikde nebyla ani zmínka o tom, že by někde byly nějaké povodně, nebo že by bylo nějaké nebezpečí. Plavíme se na lodi, takže uznáte, že i kdybych se chtěla vrátit, tak je to velmi složitá situace. Je mi to líto, ale je to tak.“ Před nebezpečnými dešti meteorologvé varovali od 10. září.

Video Video se připravuje ... Místostarostka Jiřina Míčková o situaci v povodněmi zasažené obci Zátor na Bruntálsku FB obce Zátor

Uvedla, že místostarostka Míčková si vede možná lépe, než by si vedla ona. „Mám tam mladou místostarostku, která je šikovná, a myslím, že v určitých ohledech si vede lépe než já. Mě samotnou to velmi mrzí, protože i já mám zatopený dům,“ dodala.

Spláchnuté Karlovice: Bojíme se mrazů! Domy nestihnou vyschnout a popraskají

Díky místostarostce

Občané jsou ale rozhořčení a dali to vědět právě pod videem na stránkách obce. „Jste výborná! Díky za vaši práci. Snad brzy nahradíte starostku, které nestojíme ani za návrat z dovolené,“ píše jedna z obyvatelek. „Starostka je ještě na měsíc na dovolené, nezajímá ji, že v její obci je apokalypsa? Nebo se už vrátila?," ptá se další občan.

„Lidé by neměli při dalších volbách zapomenout, kdo se o ně postaral. Salome to určitě nebyla,“ odpovídá hned další. Slova chvály na adresu místostarostky rozhodně nekončí: „Konkrétně paní místostarostka běhala po kolena v blátě a vodě v troskách a starala se o občany, a to ani nevěděla, v jakém stavu je její vlastní dům," přidává vlastní zkušenost patrně jeden z dobrovolníků. Všechny příspěvky pak další ironicky shrnul slovy: „Tak přejeme krásnou a slunečnou dovolenou...“