Zlatý hattrick završili moravskoslezští profesionální hasiči na mistrovství ČR v požárním sportu. Konkurenci drtí pravidelně. Před covidem měli "šňůru" dokonce sedmi titulů! Čím to je? „Žene nás ctižádost i rivalita v týmu,“ říká opora týmu Jan Vyvial (29).

Titul z šampionátu v požárním sportu je pro hasiče z Moravskoslezského kraje každý rok obří motivací. „Nebereme nic jiného než výhru. Máme to všichni takto nastavené. Do týmu chce hodně lidí, kdo se do něj nedostane, je zklamaný,“ říká hasič Jan Vyvial.

V týmu podle něj panuje velká pohoda, zároveň je motorem i zdravá rivalita uvnitř něj. „Dlouho třeba panovala mezi Ostravou a Karvinou. Chceme porážet ostatní i sebe navzájem. Pořád soutěžíme. Doslova v každé blbosti,“ usmál se muž, který patří k základním pilířům týmu už od roku 2015.

Trénují 10 měsíců

Úspěchy připisuje kromě cílevědomosti i obřím tréninkovým porcím. „Ví se to o nás. Šampionát se koná v srpnu, ale my se na něj chystáme už od října. V zimě třeba trénujeme i 10krát týdně, dvakrát 90 minut denně, v létě 6krát týdně,“ popsal Jan Vyvial.

V součtu s pracovní službou to vypadá, že členové týmu nemají volný čas. „Požární sport je stále, dá se říct, koníček, ale podřizujeme mu veškerý čas mimo práci. Já na něj mám bohužel už trochu méně času než dřív,“ usmál se hasič, který se nedávno stal vedoucím družstva na základně v Ostravě-Porubě.

Čtyři disciplíny

České mistrovství v požárním sportu se skládá ze čtyř disciplín: Výstup cvičící věží do 4. podlaží pomocí 8 a půl kilového žebříku, běh 100 metrů s překážkami jako jsou bariéry či kladina, štafeta 4x100 metrů s překážkami zahrnující hašení zapálené hořlaviny a tradiční požární útok.

Letošní ročník mistrovství ČR hostila Olomouc. Hasiči stoupali cvičící věží přímo na Horním náměstí před stovkami diváků, což byl silný zážitek pro obě strany. Ti nejlepší zvládli nahoru vystoupat do 15 sekund.

Šampionát v požárním sportu letos okořenila účast týmů z Polska, Německa, Bulharska a Slovenska.

VIDEO: Požár a výbuch propanbutanové láhve zničil roubenku se stodolou ve Frýdlantu nad Ostravicí. (červen 2024)

Video Video se připravuje ... Požár a výbuch propanbutanové láhve zničil roubenku se stodolou ve Frýdlantu nad Ostravicí. HZS Moravskoslezského kraje