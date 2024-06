Osli, tuři zvaní banteng a gaur, zubři, koně a další divoká zvířata by mohla časem pobíhat na pozemcích kolem bývalého dolu Jindřich na Karvinsku. Moravskoslezský kraj by tam rád vytvořil rezervaci jako je v Milovicích u Nymburku. Rozhodne o tom cena pozemků, které teď patří firmě Zdeňka Bakaly.

Na zhruba 200 hektarech by stál 17kilometrový plot a za ním by mohlo žít od 60 do 120 živočichů. Zvažovali se i hroši a nosorožci, nicméně od tohoto záměru hejtmanství odradil fakt, že by potřebovali vytápěné zimoviště.

„Jde o možnou vizi vybudovat pastevní rezervaci Slezská krajina. Velcí býložravci by přirozeným způsobem zvyšovali kvalitu půdy, dříve postiženou těžbou, později rekultivovanou,“ vysvětlil záměr náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka.

Turistické lákadlo

Podle kraje by to mohla být jedna z velkých šancí, jak toto rozsáhlé a biologicky průměrné území udržovat v rámci rozumných ekonomických a personálních nákladů.

Navíc by se tak mohlo stát unikátní i turisticky. „Stáda velkých zvířat v přírodě blízkém prostředí jsou pro návštěvníky vždycky lákavá,“ dodal Unucka.

Vlastníkem pozemků jsou nyní společnosti Asental Land Zdeňka Bakaly a Lesy ČR. „Kraj se společností Asental Land teprve jedná. Nelze tedy zatím uvést časový horizont, kdy by rezervace mohla vzniknout, pokud by došlo ke shodě,“ dodal náměstek.

VIDEO: Divocí koně v Kozmicích.

Video Video se připravuje ... Divocí koně Kozmice Jana Gartnerová