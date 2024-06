Podivně se chovajícího muže zachytily kamery poblíž supermarketu v Ostravě-Hrabůvce. Sesedl z kola, sebral dlažební kostku a způsobem autového vhazování jí mrštil dobrých 10 metrů do skleněné výplně vchodových dveří.

Zfetovaný vandal vysklil v Ostravě výlohu supermarketu. MP Ostrava

„Následně odjížděl na kole z místa pryč. To už ale byla na cestě nejblíže situovaná hlídka, která mladého muže zadržela nedaleko místa činu,“ popsal mluvčí městské policie Jindřich Machů.

Jak to teď uděláme?

Vandal strážníkům odpovídal zmateně a nesouvisle. „Jestli to na mě budete chtít použít, já se budu bránit. Stačí vám to? Já si jdu pomalu na Dubinu nahoru. A jak to teda uděláme? Seberete mě nebo jak to teda uděláme?,“ ptal se a ochotně natahoval ruce k nasazení pout. „Už 90 hodin jsem nespal,“ dodal.

Proč vlastně výplň rozbil, se z něj strážníkům dostat nepodařilo. Očividně čímsi zfetovaného muže zadrželi a poté předali policistům.