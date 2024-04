„Je to legrace, sledovat, když ani třicátníci netuší, jak se ovládal vytáčecí telefon nebo jak děti pukají smíchem, když vidí koupací čepici s vystouplými kytičkami,“ řek starosta Úvalna na Bruntálsku Radek Šimek v místním Retro muzeu. To teď dostalo od turistů jednu z nejvyšších známek, a to 4,8 z pěti.

První exponáty do muzea na faře, které se stále rozšiřuje, hledal starosta s úřednicí Janou Žídkovou na šrotišti. „Brali jsme to jako recesi na jednu akci. Netušili jsme, jaký ohlas vyhozené věci hlavně z dob socialismu vyvolají,“ doplnil k tomu, že vzápětí jim lidé začali sami nosit další skvosty a nějaké posílat i turisté z celé země.

„Třeba vysavač, který nosil jako podomní obchodník Karel Heřmánek ve filmu Smrt krásných srnců, sněžné řetězy, u kterých marně dumají muži, co to je a podobně,“ líčila Žídková. Výhodou je, že věci nejsou za páskou, ale lze si je osahat, což baví především děti. „Babičky jim skoro u všeho musí vysvětlovat, co to je,“ smála se.

Že je Retro muzeum srdcovka dokazuje i případ zloděje, ve kterém se hnulo svědomí. „Dal jsem do vitríny vzácnější foťák značky Flexareta po tátovi a někdo ho vyměnil za obyčejný Ljubitěl. Posteskl jsem si na sociální síti a do měsíce byla Flexareta zpět,“ dodal Šimek.

Retro: Takhle vypadaly kuchyně za socialismu