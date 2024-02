Zpět

Svěřit autistu cizím lidem? Jde to! Už i v Česku pro ně funguje homesharing, pro rodiče je to velká úleva. Své o tom ví i Michaela Poštulková (42) z Havířova. Svého syna Adámka (8) párkrát do měsíce svěřuje „hostitelce“ Blance. Má tak čas i pro sebe a s manželem spolu ve dvou strávili víkend!