Ambicí je, aby se uskupení kandidující pod názvem Starostové a Osobnosti pro kraj podílelo na vedení kraje, v jehož čele stál Vondrák od roku 2016 do loňského června. Vondrák bude lídrem kandidátky.

Nepodpořil Babiše

Bývalý hejtman, který je také poslancem, byl do čela kraje zvolen za ANO. Byl ale dlouhodobým kritikem tohoto hnutí. Spory vyvrcholily po volbě prezidenta, v níž Vondrák veřejně podpořil nynějšího prezidenta Petra Pavla na úkor svého tehdejšího stranického šéfa a bývalého premiéra Andreje Babiše. Stejný krok udělal i exprimátor Ostravy Tomáš Macura.

Posléze opustil hnutí i poslanecký klub ANO a nakonec rezignoval i na funkci hejtmana, když hrozilo, že ho zastupitelstvo odvolá.

Chceme být u toho

„Jak říkáme i společně s našim koaličním partnerem (STAN), že je to minimum (podpory) deset procent. Co bude nad deset procent, budeme považovat za úspěch, ale samozřejmě ten skutečně kvalitní úspěch nebo něco, co budu považovat za důležité, je, abychom byli ti, kteří budou u toho, kdo bude sestavovat budoucí radu kraje a vedení kraje,“ uvedl Vondrák.

Podle něj by uskupení nebylo ochotno spolupracovat například s SPD nebo KSČM.

Spolupráce s ANO? Ano

S hnutím ANO ale podle něj bude nutné jednat. „Je to skutečně o tom, kdo bude kandidovat, kteří lidé budou chtít být v tom vedení. Jsou tam lidé, se kterými nemám problém, a se kterými jsem připraven spolupracovat. Jsou lidé, u kterých je to samozřejmě problematické. Nechtěl bych vnášet osobní rozměr do toho, kdo bude budoucím koaličním partnerem,“ podotkl Vondrák.

Musí mít tisíc podpisů

Pro registraci hnutí potřebuje nasbírat 1000 podpisů. Jeho zástupci dnes uvedli, že by neměl být problém tuto podmínku splnit. Hnutí by se chtělo registrovat do konce ledna. Zatím má v plánu kandidovat v podzimních krajských volbách. Se zapojením do senátních voleb, které se letos rovněž konají, nepočítá.

Vondrák ale nevyloučil, že by se v budoucnu hnutí mohlo rozšířit i za hranice regionu, případně se zapojit například do sněmovních voleb. Vše ale bude záviset na tom, jak se mu podaří uspět v kraji.

Kromě Vondráka se na kandidátce objeví například podnikatel a manažer a bývalý generální ředitel společnosti Vítkovice, a.s. Libor Witassek, krajský zastupitel Zdeněk Karásek, lékař Ondřej Němeček, specialistka na péči o duševní zdraví Lenka Holková nebo analytik Daniel Konczyna. Mezi priority hnutí patří například podpora průmyslu a inovací, zastavení odlivu obyvatel z regionu nebo zkvalitňování zdravotní péče.

Krajské volby v Moravskoslezském kraji vyhrálo v roce 2020 hnutí ANO, když získalo 24 mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhá skončila ODS s deseti mandáty.

VIDEO: Hejtman Vondrák rezignoval na funkci ve vedení ANO.

délka: 09:27.52 Video Video se připravuje ... Hejtman Vondrák rezignoval na funkci ve vedení ANO. Havlíček: Budeme dál tvrdě proti vládě