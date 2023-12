Partneři si vzájemně vyčítali nevěru. Petr tvrdil, že dítě, které Marie nosí pod srdcem, není jeho. Popil kořalky, potáhl trochu pervitinu a vjel do něj nekontrolovatelný vztek.

Těhotnou ženu začal bít hlava nehlava. Poté, co ji také zkopal, vrazil do ní dvakrát nůž dlouhý 23,3 centimetrů. Zachránili ji až ve fakultní nemocnici.

Vinu sváděl na ženu

Když bojovala Marie o život, skočil ven z okna ve 4. patře. Ovšem ne proto, že by litoval. „Udělala si to ona sama. Vymýšlí si. Furt do mě najížděla, vzala nůž, že si něco udělá. Dělala herečku. Jak jí začala téct krev, skočil jsem, bál jsem se, že to svede na mě a zase mě zavřou na dlouhé roky do vězení,“ popisoval vlastní zbabělost, kvůli níž skončil na vozíku, a k soudu ho přivezli včera příbuzní.

„V ten den jsem se jí ani nedotkl. Dal jsem jí jen tu jednu facku, když se poprvé bodla nožem. Žádné ty pěsti nebo kopy, jak tu říká státní zástupce, nebyly,“ tvrdil Petr L. „Nevím, jak si udělala ty monokly a proč měla pořezané i ruce. Nevím, fakt,“ bájil.

„Na krku“ ho má máma

Také přiznal, že v celém svém dosavadním životě ani nezavadil o práci, a živila ho matka, která ho i na soud doprovázela. „Stará se i o moje dvě dcery,“ potvrdil recidivista. Jeho roční dcera je potomkem Marie, kterou podle žaloby napadl nožem. Starší dcerku (6) má s jinou partnerkou.

Žalobce navrhoval agresorovi 10 let kriminálu, ty ale nepřijal, neboť se cítí být nevinný. Jednání tak pokračuje výslechy svědků. Hrozí mu až 12 let.