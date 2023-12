Bez čeho se neobejdete?

BÍLÝ OCET

Jde o univerzální prostředek s dezinfekčními účinky a koupíte jej v drogérii. Skvěle čistí okna, sprchové kouty, vany, zrcadla, podlahy, účinně odstraňuje plísně, mastnotu a vodní kámen. Dokonce se může používat i místo aviváže coby změkčovač prádla. Navíc s jeho pomocí snadno vyrobíte univerzální prostředek, který se hodí na úklid celé domácnosti (viz Recept na univerzální čistič).

JEDLÁ SODA

Kromě toho, že se jedlá soda používá jako kypřidlo při přípravě moučníků, je i výborný čisticí prostředek na mnoho povrchů a materiálů, který navíc dovede neutralizovat pachy. Skvěle s ní vyčistíte např. připálený povrch trouby, zatuchlou pračku, špinavý koberec či sedačku a také navrátí bělost zašedlému nebo zažloutlému prádlu.

KYSELINA CITRONOVÁ

Nepostradatelný čisticí pomocník do kuchyně a koupelny. Odstraňuje vodní kámen z pračky, záchodové mísy, vyčistí varnou konvici či myčku nádobí, poradí si s ucpaným odpadem a odstraňuje připáleniny na nerezovém nádobí.

DALŠÍ POMOCNÍCI

K triu úklidových králů se hodí i oblíbená vůně esenciálního oleje (levandule, eukalypt, citron apod.), která provoní připravené úklidové směsi. A jejich účinky znásobí další pomocník – peroxid vodíku. Připravuje se z něj např. odflekovač, pomáhá navrátit bělost záclonám a používá se také k dezinfekci různých materiálů a ploch (v takovém případě se míchá s vodou v poměru 1:1).

RECEPT NA UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ

Levné a účinné čisticí prostředky? Existují! Stačí tři ingredience: bílý ocet nařeďte vodou v poměru 1:4 a přidejte pár kapek esenciálního oleje (z levandule, citronu či eukalyptu). Směs přelijte do nádoby s rozprašovačem a je to! Můžete používat na čištění kuchyňských a koupelnových povrchů, na čištění lednice apod.

V KLIDU A BEZ STRESU

„Abyste si užili předvánoční čas v klidu a bez stresu, uklízejte každý den, ale vždy jen pár minut,“ radí Kateřina Brožová, která na sociálních sítích vede profil Úklid pro klid a mimo jiné odstartovala vánoční uklízecí výzvu. Ta spočívá v odškrtávání seznamu, na co před Vánocemi nezapomenout...

Vyprat: • záclony a závěsy • koupelnové předložky a sprch. závěs • ložní prádlo

Vysát: • světla • vnější povrchy (dvířka) všech skříněk • prach nahoře na skříních a futrech • prach na nábytku

Umýt: • podlahové lišty • vypínače a otřít kliky u dveří • topení • vnitřní část oken v obýváku a kuchyni • vnější část oken v obýváku a kuchyni • vnitřní část oken v ložnici a koupelně • vnější část oken v ložnici a koupelně • okna v dětském pokoji • vanu.

Vymést: • pavučiny v rozích a na stropě • matrace

Vyčistit: • pračku • myčku • mikrovlnku • kuchyňské skříňky + šuplíky • filtry na digestoř a digestoř zvenčí • lednici • mrazák (nezapomeňte jej i protřídit) • všechny baterie a umyvadla • sprchový kout • WC + WC kartáč • sklo u trouby a vnitřek trouby s rošty

PRAKTICKÉ RADY

UCPANÝ ODPAD

Nasypte zhruba tři lžíce jedlé sody do odpadu a zalijte horkým bílým octem (cca 150 ml) a nechte 20 – 30 minut působit. Poté prolijte horkou vodou.

VODNÍ KÁMEN

Smíchejte bílý ocet s vodou v poměru 1:1, namočte do směsi hadřík a přiložte jej na (nebo jím omotejte) místo s vodním kamenem (vodovodní baterie, koupelnové kachličky apod.). Nechte několik minut působit, opláchněte vodou a otřete dosucha.

VARNÁ KONVICE

Na vyčištění zanesené varné konvice potřebujete lžičku kyseliny citronové a 100 ml bílého octa. Směs dolijte vodou a nechte převařit.

PRAČKA

Vyjměte šuplík násypky, omyjte a vyčistěte univerzálním čističem. Stejným způsobem vyčistěte vnitřek dvířek pračky a těsnění. Do bubnu dejte půl šálku kyseliny citronové. Do dávkovače na aviváž vlijte bílý ocet a spusťte prací program na 90 °C. Nezapomeňte také vyčistit filtr pračky.

MYČKA

Vyndejte sítko a trysky a vyčistěte je. Z jedlé sody a pár kapek mycího prostředku si vytvořte směs, kterou očistěte vnitřek myčky a těsnění. Do mísy vlijte 200 ml bílého octa a vsypte 1 až 2 lžíce kyseliny citronové. Vložte do myčky a zapněte obvyklý program.

KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY

Smíchejte jedlou sodu s trochou vody a pár kapkami prostředku na mytí nádobí a pomocí hadříku nebo houbičky očistěte povrch kuchyňských skříněk. Poté očistěte vodou a otřete dosucha.

ŠPINAVÉ WC

Smíchejte hrnek jedlé sody, ¼ hrnku kyseliny citronové, pár kapek prostředku na mytí nádobí a pár kapek esenciálního oleje (např. levandule, eukalypt).

Promíchejte, pokud je směs moc sypká, přidejte trochu vody, a vytvarujte ji do kuliček nebo do formiček na led. Nechte vyschnout (cca 2 – 3 hodiny) a skladujte v uzavřené nádobě. Vhoďte do mísy, nechte 30 minut působit, dočistěte štětkou a spláchněte.

LEDNICE

Vyndejte poličky a omyjte je saponátem. Univerzálním prostředkem omyjte vnitřek lednice. Nezapomeňte na odtokový kanálek. Pomocí špejle s namotanou vatou na konci z něj vyndejte nečistoty.

Jedlá soda funguje i na odstranění zápachu z lednice. Nasypte ji do mističky a dejte do ledničky, nepříjemné pachy do druhého dne pohltí.

BÍLÉ ZÁCLONY

Co platí na zašedlé záclony? Než je dáte do pračky, ponořte je do teplé vody smíchané se 100 g jedlé sody a 200 ml peroxidu vodíku. Nechte působit cca 30 – 60 minut a dejte obvyklý prací program.

OKNA A ZRCADLA

Teplou vodu a bílý ocet smíchejte v poměru 4:1 a pomocí hadru nebo houbičky umyjte okna. Přebytečnou vodu setřete stěrkou a na doleštění použijte suchý hadřík z mikrovláken.

Na zrcadla můžete použít roztok 400 ml vody se 100 ml bílého octa. Směs přelijte do rozprašovače, postříkejte na zrcadla a setřete čistou utěrkou. Doleštěte opět hadříkem z mikrovláken.

KOBERCE A MATRACE

Do jedlé sody nakapejte oblíbený esenciální olej a směsí posypejte koberec. Vmasírujte do vláken a nechte působit hodinu. Poté vysajte. Stejným způsobem můžete čistit i matrace. Fleky postříkejte směsí 300 ml peroxidu vodíku, 1 lžičky jedlé sody a 1 lžičky prostředku na mytí nádobí. Poté vyčistěte.

MIKROVLNKA A TROUBA

Do trouby dejte hlubší plech se 100 ml bílého octu, 400 ml vody a plátky nakrájeného citronu. Zapněte troubu na 180 °C a nechte, dokud se směs nezačne odpařovat. Mezitím si připravte pastu ze 100 g jedlé sody a několika kapek prostředku na mytí nádobí.

Troubu vypněte, vyjměte plech s roztokem a vnitřek trouby a rošty dočistěte připravenou pastou, omyjte vodou a otřete suchou utěrkou. Mikrovlnku čistěte podobným způsobem (místo plechu použijte hlubší mísu a zapněte na plný výkon).