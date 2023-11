Už je to rok, kdy zmizel klokan Bennetův jménem Dobby (4) z minizoo v rodinném areálu Skalka u Ostravy. Nyní o víkendu prý zvíře viděli lidé na dvou místech nedaleko areálu. Vedení reagovalo rychle - na odchyt vypsalo odměnu i návod!

Dobby zmizel na den přesně loni v noci z 27. na 28. listopadu. „Nevíme, zda utekl či mu někdo pomohl. Je u nás odmala, ze tří klokanů, které chováme, byl nejvíc zvyklý na lidi. Nejde nám do hlavy, proč by utíkal,“ řekla tehdy Blesk.cz ředitelka Barbora Kalíšková.

Nyní se areálu Skalka Family Park hlásili očití svědci s tím, že klokana viděli ve Vřesině a ostravské části Krásné Pole. Vedení ihned nabídlo odměnu za Dobbyho „dopadení“! „Nabízíme až 5 tisíc korun tomu, kdo nám ho vrátí domů,“ uvedla Barbora Kalíšková.

Nalákejte ho na dobroty

Podle správce minizoo je klokan Bennetův schopen přežít v českých klimatických podmínkách zimu. „Je proto dost možné, že se jedná o našeho Dobbyho,“ mínil Pavel Thiemel. Přidal také důležité rady pro případné chytače.

„Prosím, klokana je nutné přelstít, ne honit. Jinak by nejspíše nepřežil. Ideální je nalákat ho do zahrady na seno, granule pro králíky, ovoce či zeleninu. V úvahu přichází i velká sklopná past. Chytit 60 až 70 cm velkého klokana lze bezpečně za ocas, poté vložit do jutového pytle, ve tmě se zklidní,“ popsal.

VIDEO: Odchyt klokana.

