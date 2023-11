Krnov pomohl svému partnerskému městu Nadvirna na Ukrajině. Děti z místních okolních vesnic bude do města vozit školní autobus, pořízený Krnovem za půlmilion korun. Na Ukrajinu ho zavezou zástupci radnice i s loutkou pro štěstí.

Pro zakoupení daru Nadvirně, o který zažádal její starosta Zinoviy Andriyovič, hlasovalo 25 z 26 zastupitelů.

„Autobus poslouží pro převoz žáků z okolních vesnic do základní školy v Nadvirně. Jsou to většinou děti z východu země, které uprchly před válkou a dosud chodí do školy pět až osm kilometrů pěšky, jelikož zde nefunguje autobusové spojení,“ popsal vedoucí odboru organizačního Igor Kozelek.

Kominíček pro štěstí

Autobus nechali úředníci náležitě polepit, aby bylo zřejmé, že jde o školní autobus. Kozelek se osobně zhostil řidiče autobusu.

„Abych zajistil úspěch cesty, beru s sebou pro štěstí loutku kominíčka od krnovského loutkáře Jaroslava Janiše. Ale ani děti v Nadvirně nepřijdou zkrátka. Podařilo se nám s kolegy shromáždit množství plyšáků, které děti při své první jízdě autobusem do školy najdou na sedadlech,“ popsal.

Počítače i věci do kuchyně

Do Nadvirny odcestovala i místostarostka a zároveň ředitelka Charity Krnov Monika Dudová. „Za Charitu vezeme do Nadvirny vybavení školní kuchyně v podobě talířů a hrnců, dále počítače, klávesnice, monitory, dětské židličky, hračky pro děti a hygienické potřeby,“ řekla místostarostka s tím, že se chystá i jednání o spolupráci mezi krnovskými školami a těmi v Nadvirně. „Uvidíme, jakou mají představu,“ uzavřela.

