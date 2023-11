Nárožný byl krajským soudem původně odsouzen na 25 let. S tím nebyla spokojena ani jedna strana. „Pan obžalovaný spáchal čin s mimořádnou společenskou nebezpečností,“ řekl žalobce Vít Legerský. Vrchní soud v Olomouci pak muži zpřísnil trest na doživotí. Nárožnému nepomohlo dovolání k Nejvyššímu soudu ani ústavní stížnost.

Všechna soudní stání byla natahována neustálými stížnostmi a námitkami od Nárožného a kauza se natáhla na neuvěřitelných 14 let. Jak se dalo čekat, stále není konec.

Videokonference se mu nelíbila

Letos na jaře Pavel Nárožný podal žádost o obnovu procesu, které bylo vyhověno. První listopadový den se konalo první jednání opět na Krajském soudě v Ostravě, a to formou videokonference. Nárožný se připojil z věznice na Mírově a hned vznesl námitky.

délka: 00:22.27 Video Video se připravuje ... U Krajského soudu v Ostravě opět začal proces s odsouzený dvojnásobný vrahem Pavlem Nárožným. Michal Charbulák

„Nechápu, proč nejsem v síni přítomen osobně. Ta videokonference mě i vás redukuje na pár megapixelů. Já vás, pane předsedo, nepoznávám, vidím jen nějakého pána v černém plášti. Takto bude přeneseno jen 7 % sdělení, zbylých 93 % je znehodnoceno,“ řekl soudci Lukáši Delongovi.

Pořád mi lžete, obořil se

Nárožný si vzal na paškál i přísedící soudního senátu s tím, že o něm nemohou rozhodovat občané, ale jen soudci. V další námitce se obořil na soud jako takový.

„Neustále mi někdo lže. Osmkrát jsem žádal o nahlížení do spisu, nulakrát to bylo povoleno. Bylo mi sděleno, že žádná taková žádost nebyla evidována,“ stěžoval si odsouzený vrah. V poslední námitce si stěžoval, že nebylo vyhověno jeho žádosti o bezplatnou obhajobu.

Předseda senátu Delong ho trpělivě vyslechl a jednání odročil na neurčito, kdy už bude Pavel Nárožný osobně přítomen. Jednání se neuskuteční dříve než za dva měsíce.

Všude krev, těla nikde

Ke zločinu došlo v roce 2009 v domě Nárožného otce v Přerově. Muž podle pravomocného rozsudku vyřadil hlavní jistič před domem, načež se jeho otec šel podívat, co se děje. Syn ho brutálně napadl tupým předmětem ranami do hlavy. Poté stejně naložil i s tátovou manželkou, která přišla na pomoc. „Útok neměli šanci přežít,“ uvedl znalec po analýze stop.