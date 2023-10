Tajemná hudba, nápaditá světýlka i veselé nápady najdete na konci Školní ulice. Hoví si tady duchové, čarodějnice vařící kosti v obřím kotli, či kostlivec, který je chudák pohřben poněkud ledabyle a tak mu hnáty trčí ze země. Jsou tu i hroby Jima Beama a Mary Bloody(ové). Tahle scenérie zkrátka baví.

„Děláme to hlavně kvůli dětem, už od roku 2020. Tehdy byl kvůli covidu zrušen tradiční strašidelný průvod. Tak jsme se rozhodli, že ve dvoře uděláme prvního strašáka. Chytlo nás to, celá rodina jsme byli zavření doma, a tak strašáků do dalšího roku výrazně přibylo,“ říká autorka Andrea Vehovská.

Děti sem berou rodiče

Počet a velikost strašidel dvůr rodinné usedlosti už nepobral a tak se stěhovali na přilehlý pozemek. Tady na ně bylo prostoru až až. „Je poslední ve vesnici, poblíž je lesík a naproti hřbitov, tak to k tomu vyloženě vyzývalo,“ usmála se majitelka.

Jedním dechem dodává, že akce baví nejen děti, ale nadšení jsou i dospělí. „Měli jsme tu všechny třídy místní mateřské školy, děti samozřejmě pak večer přivedly i rodiče. Jezdí se podívat lidé ze širokého okolí,“ pokračovala Andrea Vehovská.

Bubák od každého souseda

Svým nadšením už nakazila takřka všechny sousedy v okolí. Ti už slíbili, že každý do příštího roku dodá jednu rekvizitu. Pokud to dodrží, současný počet 15 strašáků by se mohl až zdvojnásobit.

Andrea Vehovská podotkla, že nejde o „americkou“ oslavu helloweenu. „Berme to buď jako součást Helloweenu nebo součást Dušiček, každý ať si v tom najde každý to své. Hlavní je, že děti to prostě milují a je to hlavně pro ně,“ uzavřela a upozornila, že atrakce zde bude jen do 3. listopadu.

VIDEO: Dílnička: Vyrobte si jednoduché halloweenské strašidelné lampičky.

délka: 01:46.44 Video Video se připravuje ... Dílnička: Vyrobte si jednoduché halloweenské strašidelné lampičky Maminka.cz/Martin Mol