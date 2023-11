I když vypadá jako školačka, je to holka od rány. Amálie Danihelová (18) se právě jako první žena z Havířova pyšní titulem mistryně ČR do váhy 48 kilogramů. „Měla pěkné bomby, úplně soupeřku semlela,“ tleskají 153 cm vysoké slečně fanoušci.

„Box je můj život,“ hlesne drobná dívka, která svůj úspěch oslavila s rodiči a šesti sourozenci. „Táta byl tak hrdý, že mi blahopřál stále dokola, co pět minut znova a znova. I bratr, který mě k boxu přivedl, měl velkou radost,“ dodala v brzkých ranních hodinách v tréninkové hale.

Amálka boxuje od svých 14 let. Zkoušela i jiné druhy bojového umění, ale žádný ji nenadchl tolik. „Líbí se mi ten pocit, že se ubráním. Kdyby mě někdo přepadl, klidně mu jednu vypálím,“ poznamenala s tím, že mezi ženami žádný idol nemá, jen mezi muži.

Tvrdá disciplína

Box jí do života přinesl kromě fyzičky hlavně disciplínu. Trénovat musí téměř denně ráno i večer. Ve volných chvílích chodí běhat. „Chtěla bych to dotáhnout, co nejdál. Stát se profesionálem,“ řekla a zároveň přiznala, že pro ženu je nejhorší stres před zápasem.

„Kluci to mají jinak. Já jsem se z medaile vzpamatovala až druhý den. Stále jsem byla v šoku a nevěřila tomu,“ uvedla Amálka, která se zrovna chystá na závody do Polska a na jaře ji čeká mistrovství Evropy. Boxerka se posledním rokem učí za prodavačku. „Holky ve škole mi tvrdí, že by do ničeho takového nešly, že mám odvahu,“ líčila.

Vyloženě bojovník

Podle trenéra Jaroslava Kubíčka má dívka ve své váhové kategorii velkou šanci uspět na profesionálním poli. „Není tam takový přetlak. Pokud jí vyjde mistrovství světa, může se dostat i na olympiádu do Paříže. Zatím opravdu poctivě dře,“ pochválil Amálku trenér a popsal ji jako tvrdý talent.

„Ona je doslova bijec, bojovník, do všeho jde naplno, což by do ní nikdo na první pohled neřekl,“ doplnil.

Úspěšný klub

Mladá boxerka připsala nynějším titulem další velké plus havířovskému boxu, odkud pocházejí i boxerské naděje - vicemistr Evropy David Polák (19) s přezdívkou Tanečník, díky tomu, jak se pohybuje v ringu, a zlatí v Česku - František Horváth (18) a Denis Porubský (17).

Ani trenér klubu Jaroslav Kubíček není neznámý. Jako první neváhal a začal zachraňovat lidi ze zříceného kolotoče v Havířově v září 2022.

VIDEO: KARLOS SHOW: MMA policisté u Vémoly. Probrali práci i vtipy, sudí o boxu s Marpem.

délka: 50:38.60 Video Video se připravuje ... KARLOS SHOW: MMA policisté u Vémoly. Probrali práci i vtipy, sudí o boxu s Marpem iSport TV