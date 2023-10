Novojičínská zubní ambulance postupně zpracovává seznam žádostí o registraci. „Jen během prvních čtyř dní po oznámení o činnosti jich měla 5592. Tento počet několikanásobně překročil kapacitu zařízení,“ uvedla mluvčí zdravotnického zařízení Aneta Lednová. Nemocnice se proto už nyní snaží získat dalšího lékaře.

Chrup ve špatném stavu

Vstupní prohlídky podle mluvčí komplikuje i fakt, že řada nově registrovaných pacientů navštívila zubaře ve stavu, kdy jejich chrup již vyžaduje zvýšenou péči, a tak není možné provádět registrační prohlídky rychleji. Do ambulance proto nyní nemocnice hledá posilu, což by do budoucna mohlo umožnit navýšení kapacity pacientů.

„Na základě již proběhlých vstupních prohlídek našich nových pacientů je u většiny z nich žádoucí péče, která si vyžaduje více času. Toto nám blokuje značnou část ordinační doby, kterou jsme původně měli vyhrazenou pro registrace a vstupní prohlídky,“ řekl praktický zubní lékař Daniel Polák.

Budují ordinace

Region se dlouhodobě potýká s nedostatkem zubařů. Zubní lékař chybí v kraji až pro 100 tisíc obyvatel a někteří lidé nebyli na zubní prohlídce déle než deset let. Ve vzniku zubních ordinací se tak v kraji ve spolupráci s městy angažují i nemocnice.

Několik ordinací takto vzniklo na Bruntálsku a v tomto měsíci zahajuje provoz i nová zubní klinika, kterou v posledních pěti měsících vybudoval na vlastní náklady Bohumín na Karvinsku. Výstavba kliniky i s vybavením a parkováním ho stála více 22 milionů korun.

