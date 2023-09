Zpět

Na dovolenou s cestovkou „svoboda“ se v Třinci vydali z klece dva vzácní kakadu růžoví. Tam se mrkli do Třineckých železáren, jinde do supermarketu nebo na fotbalový zápas a odfrnkli si i do bazénu v sousední obci. Po týdnu jim „rekreaci! ukončila šikovná zvířecí pátračka.