Uspořádali pro ni karneval, na který dorazilo obrovské množství lidí. „Byla jsem překvapená, dojatá a taky zaskočená, že volba padla na nás. Vím, že postižených je v Kravařích víc,“ řekla Widenková, které finanční injekce moc pomůže.

Šedesátikilovou Verunku zvedá do vozíku stropní systém na baterky. Jedna stojí čtyři tisíce. Sama také po léčbě rakoviny potřebuje spoustu léků a doplňků, které nehradí pojišťovna. „Všechno využijeme na zdravotnické potřeby a pomůcky,“ dodala životem zkoušená žena.

Manžel od rodiny odešel

Manžel úmrtí syna na zápal plic a onemocnění dcery svalovou atrofií neunesl a od rodiny před lety odešel. Paní Jana zůstala sama a nezastaví se celý den. Tělesné i mentální schopnosti Veroniky se zastavily v jednom roce. Dýchat jí pomáhá přístroj, krmit ji musí máma přes hadičku v nose.

Prvních pět let strávila maminka s dcerou v nemocnici, protože se tehdy domů dýchací přístroje nepůjčovaly. Od doby, kdy se to změnilo, se žena naučila zvládat veškerou péči sama.

Svalová atrofie, kterou Veronika trpí, je vrozené onemocnění, při kterém dochází k postupnému ubývání svalstva, nemocní mívají potíže s polykáním, později i s dýcháním.

Pro dceru vše

„Do nemocnice jezdíme co nejméně. Každá infekce by pro Verunku mohla být hrozbou, třeba onemocnění plic by nemusela přežít,“ vysvětlila maminka, které byly v době, kdy podstupovala chemoterapii, ozařování a operaci velkou oporou rodina, přítel a kamarádka.

„Občas si položím otázku, proč zrovna mně osud nedopřál zdravé děti. Odpovím si, že možná proto, že věděl, že se o ty nemocné postarám, jak nejlépe budu umět. Že jim dám všechno,“ dodala paní Jana.

Alespoň dva dny

Od svých 24 let je paní Jana, vyučená kuchařka a servírka, kvůli nemocným dětem doma. Nikdy za ty roky nebyla ani půl dne sama. „Moc bych si přála mít jednou pro sebe dva dny. Jeden bych strávila v posteli a druhý bych si vyšla na Lysou horu. Zatím se mi však nepodařilo najít někoho spolehlivého, kdo by mě u dcery zastoupil,“ uvedla.

Ve vzácných volných chvílích si paní Jana sedne a tvoří ubrouskovou technikou nádherné krabičky. Metoda se odborně jmenuje dekupáž. „Většinou je dávám k různým výročím přátelům a blízkým,“ zakončila žena, kterou ani krušný osud nezdolal.

VIDEO: Jiřík s diagnozou SMA udělal za rok od podání léku Zolgensma obrovský pokrok.

délka: 01:29.60 Video Video se připravuje ... Jiřík s SMA udělal za rok obrovský pokrok.