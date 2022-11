Střelec

Jeden kolega je k vám neupřímný a mohl by vám uškodit. Pokud si myslíte na lepší pracovní pozici či zvýšení platu, v tomto období se vám to nepodaří. Do toho vám hází klacky pod nohy spolupracovník, který se tváří jako nemluvňátko. Mějte oči otevřené!