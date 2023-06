„Roznášel pomluvy, že bych neměl dělat správce ubytovny, když jsem takový slepý ko*ot. Nevím, proč mi Zdeněk záviděl, že jsem správcem dvou pater a on jen jednoho,“ přemítal u Krajského soudu v Ostravě souzený útočník František T.

Zabít ho prý nechtěl, chtěl mu prý dát jen lekci. „Ona mi to našeptala družka, když jsem měl vypitých osm piv, abych to s ním šel vyřešit. Jinak že si to ke mně dovolí už pak všichni,“ dodal František. Hrozí mu až 16 let v kriminálu.

Celoživotní posměch

Zdeňka Ch. podle obžaloby umlátil a ukopal surově k smrti. „Řeč s ním nebyla. On zvedl ruce, pokládal jsem to za útok! Pak už jsem ho jen bil a kopal. Bylo to ze strachu a pudu sebezáchovy,“ tvrdí útočník. Napadený poté zkolaboval a zemřel.

František je má za to, že vše mohlo dopadnout úplně jinak. „To kdyby řekl: Franto, omluvám se ti,“ řekl.

„Celý život se mi někdo posmíval, že jsem cikán, a že jsem slepý. Muselo to ze mě ven,“ rozplakal se u soudu obžalovaný. Příště soud vyslechne svědky, kteří tvrdili, že ho soused z ubytovny pomlouvá.

VIDEO: Insta Crime Podcast: Odporný útok na bezdomovce v Havířově zůstal nepotrestaný.