Štír

Jakmile se naučíte radovat z maličkostí a přestanete se brát vážně, bude se vám lépe žít. Nebuďte podezíraví a pod nátlakem neslibujte nic, co nemůžete slíbit. To by se vám mohlo vymstít zejména v pracovní rovině. Dokončete jen aktuálně zadané úkoly.