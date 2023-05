Podle jeho mluvčího Jana Rýdla musela být uzavřená část dálnice D56 ve směru od Ostravy až po připojení na D48. „Z pohledu řidiče zatím nejde na komunikaci nic poznat, problémy by se však projevily do dvou tří let. Vozovka by začala praskat,“ vysvětlil Rýdl.

Sdružení dodavatelských firem musí likvidovat fušersky položený povrch a vyměnit za nový na třech úsecích a na třech místech. Každý v délce dvě stě metrů. I když má investor na stavbu desetiletou záruku, věc se rozhodl razantně řešit hned.

Stát nezaplatí nic

„Stát za toto pochybení nevydá ani korunu. Všechny vícenáklady v řádech desítek milionů korun jdou za zhotoviteli. Zvažujeme vůči nim i sankce,“ dodal mluvčí. Naštěstí tato komplikace neohrozí plné otevření obchvatu, které je plánované na červen. Zatím se po něm jezdilo jen částečně.

„Nebojím se říct, že u obchvatu Frýdku-Místku i na Novojičínsku se jedná o vítané průšvihy. Stavební firmy vidí, že jim neodpustíme ani prd. Že jsme nekompromisní. Všechny stavby máme teď pod neustálým dozorem, který má za sebou i desítky zásahů denně. Odhadem tato tvrdá přísnost panuje na stavbách posledních šest let,“ zmínil Rýdl.

Třikrát a dost?

Podobný průšvih, kdy se musela zavřít nová dálnice kvůli vadnému povrchu, se stal před třemi lety u Brna na D1 a před měsícem na Novojičínsku. I tam přijde zhotovitele oprava na několik milionů korun.

„Když se úsek loni dokončil, laboratoře z odebraných vzorků zjistily, že beton není odolný proti solance. Při zimním solení by do tří čtyř let popraskal,“ uvedl ředitel úseku kontroly staveb ŘSD Jiří Hlavatý.

Obchvat Frýdku-Místku, po kterém se jezdí od loňského června, se připravoval přes 25 let a provázely ho velké problémy. Jako například zrušené stavební povolení či sesuny půdy. Obchvat má být v plně otevřený letos v červnu.

