„Když se stavba mezi Bělotínem a Rybím loni dokončila, odebrali jsme vzorky a v laboratořích zjistili, že beton není odolný proti solance, což je jeden z hlavních parametrů. Až bychom začali trasu v zimě solit, do tří čtyř let by popraskal,“ uvedl ředitel úseku kontroly staveb Jiří Hlavatý a dodal: „Hodnoty byly tak vysoké, že zhotovitel okamžitě přistoupil k návrhu nápravy a beton bude vybourán.“

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla začala státní instituce situaci ihned velmi razantně řešit. „Naštěstí zhotovitel neprotestoval a pustil se do odstranění celé jedné poloviny dálnice. Pak na ni bude muset položit zcela nový povrch,“ sdělil Rýdl.

Úsek dálnice, kde nyní zúžením projíždí desetitisíce aut, měl být hotový do konce tohoto roku. „Tlačíme na zhotovitele - firmu Colas, aby i přes tuto komplikaci termín dodržela,“ dodal mluvčí s tím, že také musí její zástupci sami vyšetřit, proč k tomu došlo.

„Zda je na vině chyba dodavatelů, dávkování nebo něco jiného. Samozřejmě budeme chtít znát výsledek,“ upřesnil Rýdl. Podle něj se takové průšvihy se stávají zcela výjimečně. V posledních letech se podobný případ stal na D1, kde se měnil povrch v délce 600 metrů.

