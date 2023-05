Přes sto koncertů se čtyřiceti domácími a sedmdesáti zahraničními interprety z třiceti zemí světa. Tak uctí v červenci dvacetileté výročí hudební festival Colours of Ostrava. Návštěvníky pořadatelé lákají industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic nejen na historický i rekordní počet vystupujících.

Kromě osmi hudebních scén a více, než stovky koncertů chystají deset scén diskusních se stovkou řečníků. „Jde o nejdražší program v naší historii s rekordními náklady okolo 200 milionů. Snažili jsme se žánrově vyvážit a zpestřit program z největších jmen nynější světové tvorby, jenž plní koncertní haly i stadiony,“ řekla Blesku zakladatelka a ředitelka festivalu Zlata Holušová (64).

Festival proběhne od 19. do 22. července v unikátní industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic. „Zaručujeme, že návštěvníci budou odcházet vždycky s pocitem, že zažili něco výjimečného a strhujícího,” láká Holušová.

Od Vlacha po Bacha

Dramaturgie festivalu připravila množství žánrů od world music, rocku, popu, elektroniky, neoklasiky, punku, jazzu, hip hopu až například po soul. Hlavní hvězdou festivalu je americká kapela OneRepublic z USA.

délka: 00:46.90 Video Video se připravuje ... Zlata Holušová, ředitelka festivalu Colour of Ostrava, k letošnímu rekordnímu a jubilejnímu ročníku. Karel Janeček

Vystoupí i Niall Horan, bývalý člen skupiny One Direction, Macklemore, rovněž britská dvojice Sleaford Mods a další. Pořadatelé nabízí i za jednu z největších a nejvlivnějších světových hudebních legend všech dob - brazilského hudebníka Gilberto Gila.

Trable hudebních festivalů v Česku: Ceny lístků vystřelily, zástupci vysvětlili proč

Tuzemské hvězdy nezůstávají pozadu

Z České republiky se představí třeba Ewa Farna, pro niž to je největší festivalový koncert letošní sezóny s osmnácti hudebníky na scéně. Dále Ben Cristovao s unikátní pódiovou výpravou, Monkey Business, Prago Union & Krotitelé Dechů, kteří zde oslaví dvacet své existence, PSH Live band, Lenka Dusilová, Vlasta Redl, Vypsaná fixa, Dunaj & Za vodou ansámbl, Zrní, Moimir Papalescu & The Nihilists a řada dalších.

Zpívá celá rodina

Poprvé v Česku, a to na Colours of Ostrava vystoupí s devatenáctičlennou sestavou hudebníků a zároveň tanečníků nigerijský zpěvák Burna Boy, tj. globální velvyslanec africké hudby, držitel Grammy a mnoha nominací.

V rámci rozlučkového turné přijede Aquele Abraço Tour s dvanáctičlennou kapelou složenou ze členů své rodiny. Bude to také poprvé, co zavítá do České republiky.

Jako v NASA

V areálu festivalu návštěvníci nově najdou Biohacking Expo, výstavní a prodejní zónu. festivalu oživí i řada výtvarných instalací a výstav.

„Zájemci se budou moci seznámit s aktuálními trendy na poli péče o svou zdravotní i duševní pohodu, objevit tajemství biohackingu na vlastní kůži nebo otestovat stroje, které pro výcvik astronautů používá dokonce i NASA,” dodává Zlata Holušová.

Kde během Colours of Ostrava spát?

Vedle řady ubytování pod střechou mohou zájemci využít festivalový kemp vedle Slezskoostravského hradu nebo nově nedaleko areálu luxusní stany Chill Village a předem postavené stany Tent Inn Village.

Prahu a Ostravu také propojí tradiční Colours Expres Českých drah. Ze Slovenska až k branám festivalu budou vypraveny speciální festivalové autobusy. Více informací ZDE