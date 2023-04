Monstrózní projekt, o kterém většina místních zatím nic netuší, se chystá na Třinecku. Na 52 hektarech orné půdy má stát fotovolatika. „To sestřelí i letadlo,“ zlobí se zemědělci. Petr Koblovský z pražské společnosti 8m group, která plánuje elektrárnu vybudovat, však tvrdí: „Je to jen ve stádiu úvah.

„Ekologie naruby. Zrůdnost. Nemám slov. Zničíme si ornou půdu kvůli elektřině ze slunce. Doufám, že to místní nedopustí,“ řekl Martin Sztefek z Třince. Na světě už je i petice k podpisům. Pak poputuje na krajský úřad.

Téměř 86 000 solárních panelů by zabralo malebnou krajinu, která je vstupní branou do Slezských Beskyd. Pozemky leží mezi Třincem a Vendryní pod Jahodnou a Babí horou a patří soukromému zemědělci.

Úřad už zahájil proces

Podle třineckého hospodáře Petra Křižánka nejde o první případ, kdy firmy odjinud nabízí vlastníkům za pronájem půdy pro fotovoltaiku desetitisíce za hektar ročně. „To málokdo odmítne. Ale zajímají je jen pozemky od 10 hektarů výš. I za mnou byly. Poslal jsem je někam,“ uvedl.

„Krajský úřad zahájil k tomuto proces posouzení vlivů na životní prostředí. K záboru zemědělského půdního fondu se musí vyjádřit ministerstvo životního prostředí,“ doplnila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Petice už koluje mezi lidmi

Podle mluvčího třineckého magistrátu Stanislava Cieslara město své stanovisko teprve chystá.

Za oblast, která se využívá pro relaxaci a odpočinek, se lidé začali bít. „Fotovoltaika by měla být na budovách, zpevněných plochách, brownfieldech a jiných degradovaných místech bez přírodních a estetických hodnot,“ stojí například v petici.

Brownfieldy hledáme

Podle Petra Koblovského z 8m group staví společnost obnovitelné zdroje jen na méně úrodných půdách. „Těm to naopak svědčí. Oddechnou si a protože na ně nesvítí slunce, zadržují více vody. Životnost fotovoltaiky je od 10 do 30 let, pak se mohou pozemky zase obhospodařovat,“ popsal Koblovský s tím, že firma chce změnit energetickou budoucnost republiky. „Za každý tip na brownfield a podobné plochy budeme vděční,“ doplnil.

VIDEO: Solární panely.

délka: 02:26.04 Video Video se připravuje ... Solární panely Videohub