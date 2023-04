„Dříve jsem věděl, do čeho jdu. Jenže názvy řeckých jídel mi vůbec nic neříkaly, nevěděl jsem, co můžu čekat,“ řekl Radim Dvořáček, na internetu známý jako Steelrod, když si rovnal talíře na stole Taverny na Rynku v centru Ostravy.

Nachystány pro něj byly tradiční řecké speciality jako zapečený gyros, keftedes, papoutsaki, bifteki, grill mix, koutopoulo steak s plněnými brambory, musaka, bulgur s kalamari, tradiční řecký salát choriatiki či polévka fasolada. Nechyběl ani dezert, řecký jogurt s ořechy.

Málem to nedal

Jenže snad poprvé za svou jedlíkovskou kariéru Radim Dvořáček takřka narazil. S řeckou kuchyní se trápil na jeho poměry dlouhé dvě hodiny.

„Problém byl v tom, že v menu bylo hodně masa v podobě steaků a řízků, rychle to chladlo, tím to zhtuhlo, špatně se to pak jí a člověk si to ani mioc nevychutná,“ přiznal jedlík s tím, že ke konci měl co dělat, aby vše zůstalo v žaludku.

Raději to nezkoušejte

Muž, který váží zhruba pouhých 60 kilkogramů už má za sebou desítky šílených výzev. Už snědl obří pizzy, megařízky, sendviče s majonézou, vše vážící mezi čtyřmi až pěti kily, taky přes 4 kila burritos či 202 švestkových knedlíků.

„Přes den před výzvou nic nejím, ale zrána musím vypít obrovské množství vody, abych na zátěž žaludek připravil. Nikomu to nedoporučuji dělat, zdravé to rozhodně není. Ale mé tělo je na to díky tréninku zvyklé,“ říká Radim Dvořáček.

