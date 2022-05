Tři a půl kila řízků a k tomu zhruba dvě kila přílohy v podobě bramborové kaše a okurek snědl Radim Dvořáček v Řízkárně u Orla za necelé dvě hodiny. Ale bylo to hodně náročné. „Je to osobní rekord, co do množství naráz snězeného masa,“ přiznal jedlík.

„Ono je rozdíl sníst měkká a šťavnatá burrita a čistě jen maso, navíc ve strouhance,“ srovnal řízkovou výzvu s nedávným výkonem, kdy snědl "na posezení" za 37 minut 4,4 kilogramů burrita. „I řízky byly zpočátku šťavnaté, ale jak začaly tuhnout a chladnout, přišly potíže,“ popsal Dvořáček.

Bezedný střízlík

Splnění výzvy se protáhlo více než čekal, ale zvládl ji. „Přílohy jsem do sebe nasoukal už s vypětím všech sil. Tipuji, že žaludek pocítím ještě tři dny,“ usmál se muž, kterého by za pokořitele takových výzev nikdo netipoval. Váží totiž jen 60 kilogramů.

Přesto má za sebou už výkony jako spořádání pětikilového sendviče s majonézou, 202 švestkových knedlíků či 50 vajec natvrdo zapitých čtyřmi litry mléka. S tímto výkonem soutěžil dokonce v show Československo má talent. V roce 2019 zvládl sníst dvoukilový řízek "sloní ucho" na soutěži Slovácký řízek za neuvěřitelných 11 minut.

Jídlem si přivydělává

Velký apetit měl Radim Dvořáček už jako dítě. Vždycky snědl porci i dvě navíc. Časem svůj apetit proměnil v naprostou vášeň, inspirovanou profijedlíky z Ameriky. Dnes si na nejrůznějších pojídacích výzvách v restauracích dokonce přivydělává. Jezdí za nimi i do zahraničí, byl už v 18 zemích.

Jak vlastně jedlík svůj žaludek na podobné výkony připravuje? „Přes den před výzvou nic nejím, ale zrána musím vypít obrovské množství vody, abych na zátěž žaludek připravil. Nikomu to nedoporučuji dělat, zdravé to rozhodně není. Ale mé tělo je na to díky tréninku zvyklé,“ říká Radim Dvořáček.

