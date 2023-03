Kocourek patří k hotelu Kyčmol, který stojí na úpatí hor stranou zástavby. „Zřejmě ho vylekala liška nebo jiná šelma, že vyšplhal až do takové výšky,“ hádali zaměstnanci hotelu. Ti se obrátili na Pátračku po ztracených zvířatech z Třince - Pavla Schauera a Renatu Bieleszovou.

„Zavolali jsme hasiče, jenže jim na sundání kocourka nestačila technika,“ uvedl Schauer a dodal: „Kdybychom kočičku nedostali dolů, sama by neslezla, ony mají z velkých výšek strach."

Kolem stromu vedou dráty a navíc stojí přímo vedle potoka. Výzva s prosbou o pomoc, se tak objevila na sociálních sítích. Redaktorka Blesk.cz naštěstí věděla, na koho se obrátit. Podařilo se jí sehnat dva šikovné stromolezce z nedaleké Bystřice, kteří se živí prořízkou stromů.

Vylezli tam stromolezci

Bratři Jakub a Ondřej Hezckovi neváhali a druhý den ráno už vybalovali svoje nářadíčko pod smrkem. Po asi hodinové přípravě, kdy vystřelili do vrcholku provaz se závažím, kterým se pak provléklo jisticí lano, už šplhal Jakub za kocourem.

Početné obecenstvo napjetím ani nedýchalo. Stromolezec se blížil ke špičce smrku a kocourek se opatrně sunul po větvi ke svému zachránci...

Uklouzl a zřítil se!

Pak uklouzl a lidé strnuli hrůzou. Naštěstí měl kocourek ještě dost sil, aby se chytal větví, které jeho pád zbrzdily. Naštěstí dopadl mimo potok s kameny.

Když se po vteřině ticha rozběhl k hotelu, diváci úlevou tleskali. „Sice to dopadlo jinak, než jsme doufali, přesto úspěšně. Kdyby nahoru Jakub nevylezl, kočka by se nehnula. Až by byla totálně dehydratovaná a vyhladovělá, zřítila by se prostě dolů a zabila se. Už by neměla sílu brzdit pád,“ vysvětlil Schauer.

Když se kočička uklidnila, přišla k miskám a vyjedla je a vypila až na dno. Další dobrodružství si teď asi na nějaký čas rozmyslí…

Hlava v plotě

Nejen kocourek z Horní Lomné dal v sobotu lidem pořádně zabrat. Na nervy „zabrnkala“ majiteli i fenka německého ovčáka v Ostravě-Vítkovicích. Strčila hlavu do kovového plotu a ven už to nešlo.

Hasiči si věděli rady. „Nůžkami přestřihli tyč plotu a rozpínákem ji ohnuli, aby vytvořili prostor pro vytažení psí hlavy,“ uvedl mluvčí hasičů Jakub Kozák.