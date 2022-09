Humpolácká nástraha pytláka roztrhla krk labutí samici na Třemošenském rybníku v Plzni. Zraněného ptáka ošetřila přímo v terénu Hana Makoňová (39), zubní lékařka a aktivní ochránkyně zvířat. Plzeňští ochránci poté o případu informovali. Veterináři v uzavřené skupině na sociální síti ale začali řešit, co si to „lidská“ zubařka dovolila.

Vše začalo v dubnu záchranou zkrvavené labutě, která polkla kovaný hák se silným vlascem, pytláckou návnadu. Jak se snažila cizího předmětu zbavit, roztrhla si jícen. „Vše, co by spolkla, by se jí hromadilo v podkoží, až by se krk úplně ucpal. Nebo by se v důsledku rozkládání potravy pták otrávil či uhynul na vyhladovění,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň.

Zvířeti pomohla zubní lékařka a aktivní ochránkyě zvířat Hana Makoňová. Ránu sešila a ošetřená labuť se vrátila zpět na vodu. Rychle se ze zranění oklepala a koncem června ji odečetli v hejnu ostatních na rybníku u Lochousic na Plzeňsku.

Co si to dovolila?

Plzeňští ochránci o zásahu informovali, a to vyvolalo poprask na sociální síti v uzavřené skupině veterinárních lékařů. „Nikdo se nezeptal, jestli ten pták vůbec přežil, jak jsme postupovali, proč jsme tak postupovali a všichni jen dokola opakovali nesmysly typu co si to nějaká lidská zubařka dovolila,“ uvedl Makoň.

Stojí si za tím, že se jednalo o adekvátní nezbytně nutnou první pomoc, kterou ochránkyně, která je i jeho manželkou, zachránila labuti život. „Navíc takto zachránila už desítky ptáků a vůbec o ní nepochybuji, jelikož dobře ví, co dělá. Má veterinární odchytový kurz z Brna, pověření k manipulaci se všemi druhy volně žijících živočichů, výborné výsledky, 20 let praxe a školu předních veterinárních kapacit a špiček,“ dodal.

Odborný zákrok

Případem se ale začal zabývat správní orgán. „Dospěli jsme k závěru, že došlo k porušení zákona, a to tím, že dotyčná nemá kvalifi­kaci na ošetřování zvířat,“ řekl podle serveru novinky.cz Richard Bílý z Krajské veterinární správy v Plzni.

Zubařku ale za záchranu labutě nepotrestali. „Společenská škodlivost takového skutku v tomto konkrétním případu je naprosto bagatelní. Vyhodnotili jsme to jako první pomoc v krajní nouzi, jejímž výsledkem byla záchrana zvířete. Samotný zákrok byl proveden odborně a nemusel by se za něj stydět žádný veterinář,“ dodal Bílý. Ochránci očekávají, že zachráněná labuť, stejně jako v loňském roce, stráví zimu na Vltavě v Praze.

VIDEO: Jihomoravští hasiči pomohli v Brně zraněné labuti.

délka: 02:18.17 Video Video se připravuje ... Jihomoravští hasiči pomohli zraněné labuti v Brně. HZS Jihomoravského kraje