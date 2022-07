Dravci v nemocničním areálu hnízdí v odvětrání střechy. K jejich mláďatům v nesnázích sem jezdí každoročně zvířecí záchranáři. Letos je k malé poštolce nejprve přivolaly zdravotnice. Bylo velké štěstí, že viděly, jak pták skočil do zásobníku kabelu stavebního výtahu.

Uvnitř by malou poštolku jen těžko někdo našel. „Kdyby takhle velké mládě vyskočilo z hnízda v lese, vůbec nic by se nestalo a rodiče by ho dokrmili mimo. Ve městě, v zástavbě a mimo zeleň, je však situace jiná. Na rušné komunikaci či ve světlíku budovy nemá mládě poštolky téměř žádnou šanci,“ vysvětlil zvířecí záchranář Karel Makoň.

Druhý opeřenec skončil v péči ochránců v zápětí. „Mláděte pobíhajícího mezi zaparkovanými auty si všimla posádka rychlé záchranné služby,“ uvedl Makoň. Zdravotníci malou poštolku opatrně odchytili a předali ji zvířecím záchranářům.

VIDEO: Poštolčí rodina z Ostravy od vajíček po první let mláďat.

Poštolčí rodina z Ostravy od vajíček po první let mláďat. Jana Gartnerová