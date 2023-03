„Alespoň na chvilku,“ řekl si Jirka Ruibar (†40) z Ostravy a 2. března si odskočil před odpolední směnou na Bílou v Beskydech zajezdit na snowboardu. Domů už se nevrátil. Narazil do stromu a zemřel. Zůstala po něm manželka Kamila a tři děti. Těm chtějí jejich přátelé pomoci a založili sbírku.

„Před odpolední směnou vyrazil se svým parťákem Romanem na Bílou provětrat snowboard , ale bohužel už se domů nevrátil. Měl nehodu a při nárazu do stromu na místě podlehl smrtelným zraněním… A to byla zrovna na následující sobotu naplánována oslava jeho narozenin s kolegy z práce. Bude nám všem opravdu chybět…,“ píší kamarádi, kteří sbírku pro nejbližší pozůstalé založili.

Osudným se mu stal okamžik, kdy vyjel ze sjezdovky a narazil do stromu. Záchranářům se ho už nepodařilo oživit. „Zlomil si páteř,“ uvedl jeho kamarád Jiří Sabo, který sbírku organizuje.

Jirkova manželka Kamila, se třemi dospívajícími dětmi dcerou Elenkou (10) a syny Vaškem (14) a Vítkem (16), to nyní mají hodně těžké. Přišli o živitele rodiny. Vybrané peníze by jim mohly pomoci alespoň do začátku, než se s nastalou těžkou situací vyrovnají.

Úžasný chlap a táta

„Byl to skvělý chlap a já osobně jsem v životě podobného snad ani nepotkal. Přátelský, nekonfliktní, zábavný, prostě pohodář,“ dodal Sabo s tím, že Jirka, jinak úspěšný karatista, zůstal zapálený sportovec i přes zdravotní problémy, s kterými se v poslední době potýkal. Hlavně to byl podle všech úžasný táta.

Pokud chcete rodině pomoci, sbírka je ZDE

„Dokázal dávat nejen své rodině, ale i svému okolí. Se švagrem Michalem a dalšími přáteli z církevního společenství například pořádali každoroční ‚Apaluchy‘ pro ty nejmenší,“ zmínil Sabo.

„Jak už to ale bývá, Bůh měl s Jirkou nejspíš jiné plány a povolal si jej k sobě. Věřím ale, že tu po něm nezůstane prázdno. Vzpomínky tu budou navždy s námi,“ loučí se přátelé.

Neměl helmu

„Muž při smrtelném úrazu neměl na hlavě helmu,“ uvedl po nehodě dispečer Horské služby Beskydy Pavel Masopust. Podle kamaráda šlo o náhodu.

„Jeho syn odjel na lyžák, a když Jirka nemohl helmu najít, myslel si, že mu ji vzal. Jenže v jeho případě by mu helma stejně nepomohla,“ podotkl ještě kamarád.

