Smlouvu mají uzavřenu manželé s firmou Innogy Energie, s.r.o., která jim fakturovala za minulý rok na odběrech přeplatek 10 tisíc. Obávali se, že jde o omyl, jelikož měli odběry vždy v podobné výši, a nikdy tak veliký přeplatek nemívali.

„Platí tady takové to za dobrotu, na žebrotu. Když jsme se ozvali, napařili nám 27 tisíc doplatku,“ říká Petr Stuchlík. Odběratelé požadovali vysvětlení, a i rozbor údajného dluhu, ze kterého byli více, než jen rozčarovaní. Nestačili se divit!

Zaměnili kódy

„Distributorem plynu byla podle Innogy společnost GasNet, s.r.o. Obě si nás přehazovaly jakožto horký brambor. Než jsme se začali ozývat, a než jste nám pomohli článkem v Blesku. Poté přišli, vyměnili tu plynoměry, a přišel další šok. Chyba byla v kódech plynoměrů, které zaměnili,“ uvedl Stuchlík.

„GasNet zjistil, že je chyba na jeho straně, a že nám plyn počítali na sousedův plynoměr. Čerpali jsme plynu víc, než jsme platili, ale že to po nás nechtějí, že nám naopak nakonec vrací 1 232 korun. Po naší nepříjemné zkušenosti radím všem: Dělejte si každý měsíc vlastní odpočty, nespoléhejte na distributora. S obyčejným smrtelníkem, který to nedělá a neozve se v případě nesrovnalostí, jinak zametou. My jsme byli od začátku rozhodnuti nezaplatit ani korunu. I díky Blesku platit nemusíme nic,“ dodává.

Dluh uhradí

„Jsme rádi, že došlo k nápravě pochybení a k omluvě distribuční společnosti rodině Stuchlíkových. Po jejich vzájemné dohodě jsme dle podkladu distributora (GasNet) vystavili v Innogy pouze opravná vyúčtování,“ uvedla pro Blesk.cz mluvčí Innogy Energie Linda Filuszová. Samotní manželé na omluvu ale ještě čekají.

„Manželé Stuchlíkovi v letech 2011 až 2022 odebrali ve skutečnosti více zemního plynu, než jim bylo skutečně fakturováno. Důvodem je, že se v průběhu těchto let vystavovala faktura na základě odečtu plynoměru souseda, kde byla nižší spotřeba," uvedl za společnost GasNet specialista analytik Michal Skulina a dodal:

„Celkově se jedná o 2505 m3 plynu, který nebyl vyfakturován. U obchodníka tak vznikl nedoplatek ve výši přes 20 tisíc. Jsme si vědomi našeho pochybení. Jako vstřícný krok jsme se rozhodli 1715 m3 odebraného plynu uhradit z vlastních zdrojů."

VIDEO: Epicentrum- Jan Béreš, Jak se vyznat ve fakturách za energie?

délka: 30:05.36 Video Video se připravuje ... Epicentrum- Jan Béreš, Jak se vyznat ve fakturách za energie? Andrea Ulagová