Ztroskotaná loď, kosatka, žlutá ponorka, obří chobotnice, která se chapadly sápe po sousedních modelech, i kreslená postavička Spongebob, to vše je k vidění. „Moře je vděčné téma. Nabízí se spousta nápadů a technicky se dá v takovém rozsahu nejlépe provést,“ řekl Tomáš Tůma.

Na přípravě výstavy dělal s přítelkyní Michaelou (33) měsíc, v Ostravě jim s výrobou modelů pomohli čtyři brigádníci. „Jejich úkol? Nafukovat balonky a držet v chodu kompresory. Poslední dny jsme makali až 16 hodin denně,“ podotkl tvůrce.

Modely drží pohromadě trubice, které si Tomáš s Michaelou sami vymysleli. Uvnitř kosatky je dokonce znovu použitelná „kostra“.

Zvířata „promluví“

Přiznal, že den před zahájením výstavy už měli členové týmu všeho plné zuby. Třeba žlutou ponorku se nedařilo dokončit. „Ostatní už nad tím mávli rukou, že se to stejně nestihne. No tak jsem se na to vrhnul sám. Sice jsem potil krev, ale je to hotovo,“ usmál se Tomáš Tůma.

Upozornil také, že některé modely mají speciální barevné podsvícení a jiné vlastní zvuky. „Uslyšíme velryby, mořské ptáky, šumění vln, mluvit bude i animák Spongebob,“ uzavřel balonkový mistr.

Na počátku byla sázka

Balonkové království začal Tomáš Tůma rozvíjet před šesti lety. „Tehdy jsem se vsadil se šéfem v kanceláři, že udělám byznys z čehokoli. Miloval jsem stavebnice, a protože tady byla díra na trhu, zkusil jsem jako první všem ukázat, co všechno se dá s balonky vlastně dělat,“ popsal své začátky.

Balonky, které Tomáš používá, pocházejí z Itálie a Kanady. „Jsou na 100 procent ekologické a rozložitelné v přírodě,“ upozornil. Ve správném prostředí a při správném ošetření vydrží pohromadě až půl roku. Pokud mají balonky vydržet více než den, ošetřují se speciálním gelem.

Největší balonková výstava v Česku je součástí víkendového sladkého festivalu Čoko Fest a můžete ji navštívit na Výstavišti Černá louka v Ostravě.