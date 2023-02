O své myšilovky přišli místní hlavně z odlehlejší části obce. „Myslivci nám řekli, že orla jako zloděje koček nevylučují. Tvrdí, že teď na sněhu jsou pro dravce dobře vidět,“ dodala žena.

„Já bych vsázel spíše na rysa. Dělávají to,“ myslí si však písecký myslivec Stanislav Byrtus.

Mohou sebrat i psa

Podle českotěšínského ornitologa Daniela Křenka si orel samozřejmě kočku odnést může, ale on sám by to bral s rezervou. I když orli skalní se na východě republiky opravdu vyskytují stále častěji, protože jejich populace na Slovensku se zvětšuje.

„Jsou to dravci, kteří uloví lišku či srnče a klidně by se mohlo stát, že by z louky sebrali i menšího psa, kdyby byl daleko od majitele. Ale na to, že by se konkrétně v nějakém místě specializovali na kočky, bych moc nesázel. V zimě se živí hlavně zdechlinami,“ sdělil Křenek.

Ornitolog si vybavil případy, kdy orel skalní shodil ze skály dospělou srnu a jelikož by ji neunesl, dole si ji „naporcoval“.

