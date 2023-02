Přes 30 let se snaží ochránci přírody vysvětlovat lidem, aby nesbírali mláďata zajíčků, protože samice za nimi chodí až večer. Marně. Nyní opět nastal čas, kdy se rodí a před záchrannými stanicemi opět stojí „dobrodinci“ s chlupáčky v rukou, že je našli někde bez maminky.

Přesně tímto stylem nedávno předali nálezci malého zajíčka záchranné stanici v Bartošovicích na Novojičínsku a nejen tam. Ze zaječic tak lidé dělají zoufalé matky hledající své potomky.

„Je strašně těžké se otočit a odejít od malého zajíčka nebo srnčete, kteří vypadají opuštěně, ale je to jediné správné,“ řekl důrazně Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Lidé jsou hluší

Stanice ročně navštíví stovky tisíc lidí včetně dětí. „Všem to vysvětlujeme. Bohužel se rok co rok opakuje stejný scénář. Veřejnost je hluchá, osvěta nepomáhá. Budeme muset informace dostat do učebnic,“ posteskl si Stýblo.

Podle něj je příčinou velkého počtu mláďat hloupě přinesených do záchranných stanic také fakt, že se zajíci a srnčí přestěhovali blíže k obydlím, protože se pole pro ně stala nebezpečnou pastí. Jen polovina zajíčků se v péči odborníků v záchranných stanicích dožije vypuštění na svobodu.

Kdy je záchrana potřebná

Zatímco malí zajíčci si klidně leží na sněhu a čekají na mámu, která k nim přijde až po setmění, jinak je tomu u opuštěných mláďat savců jako jsou třeba veverky nebo šelmy a také u prasat.

„Pokud venku najdete malé pruhované selátko a během pár minut vás neprožene jeho máma, je něco špatně. Selátko potřebuje péči odborníků, protože je skutečně opuštěné a samo nemá šanci přežít. Tady je na místě volat záchrannou stanici,“ doplnili ochránci.

Pomůže aplikace

Mláďata zvířat vyžadují různý specifický přístup. Ideální je stáhnout si do mobilu aplikaci Zvíře v nouzi, uložit si telefonní číslo vaší nejbližší záchranné stanice či zavolat na dispečink Národní sítě záchranných stanic 774 155 155 a nechat si poradit od odborníků.

VIDEO: Malá srnečka spadla před časem ženě na zahradu v Davli.

délka: 00:13.67 Video Video se připravuje ... Malá srnečka spadla ženě na zahradu v Davli. Kateřina Landová