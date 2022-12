Panna

Aktivní přístup k životu a nadhled jsou pro vás trefou do černého. I když jste se cítily na začátku prosince nedoceněné, jeho závěr bude famózní. Usměje se na vás štěstí v práci i lásce. V ničem, co děláte, nepolevujte. Tento týden to bude samé překvapení.